Джейми Ли Кёртис завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Джейми Ли Кёртис за фильм «Всё везде и сразу». Для 64-летней актрисы это первая номинация на «Оскар». Свою карьеру Джейми Ли Кёртис начала в 1970-х, на ее счету более 80 фильмов. Получила известность после роли в культовом триллере Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год).

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Фото: Carlos Barria, Reuters Джейми Ли Кёртис

Фото: Carlos Barria, Reuters

В числе других наиболее известных ее работ: «Хэллоуин 2» (1981), «Любовные письма» (1983), «Голубая сталь» (1990), «Моя девочка» (1991), «Вечно молодой» (1992), «Домашний арест» (1996), «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998 год), «Хэллоуин: воскрешение» (2002 год), «Чумовая пятница» (2003), «Рождество с неудачниками» (2004), «Снова ты» (2010), «Королевы крика» (сериал, 2015–2016), «Хэллоуин» (2018), «Достать ножи» (2019), «Хэллоуин убивает» (2021), «Хэллоуин заканчивается» (2022).

За комедию «Поменяться местами» (1983) получила приз Британской киноакадемии (BAFTA) за лучшую женскую роль второго плана. Сериал «Только любовь» (1989–1992) принес ей «Золотой глобус». За роль в боевике «Правдивая ложь» (1994) также получила «Золотой глобус» и кинопремию «Сатурн». В 2021 году ей вручили Золотого льва Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф.

В борьбе за награду актриса обошла Анджелу Бассетт (фильм «Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Хонг Чау («Кит»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Стефани Сюй («Всё везде и сразу»).

Лаура Кеффер