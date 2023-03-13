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Коммерсантъ FM
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«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Всё везде и сразу»

Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за фильм «Всё везде и сразу». В центре сюжета — история Эвелин, которая неожиданно узнает, что может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к умениям других версий самой себя. Фильм лидирует по количеству номинаций на «Оскар» (11).

Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван

Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван

Фото: Carlos Barria, Reuters

Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван

Фото: Carlos Barria, Reuters

Для Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта это первая номинация на «Оскар». В 2016 они получили премию на фестивале Сандэнс за режиссуру драмы «Человек—швейцарский нож». Оба начали карьеру в 2000-х, вместе работали над сериалами «Дэцкая больница» (2008–2016) и «Аквафина: Нора из Куинса» (2020). Дэн Кван также участвовал в съемках сериала «Легион» (2017–2019), Дэниэл Шайнерт срежиссировал криминальную драму «Смерть Дика Лонга» (2018) и сериал «Как стать богом в центральной Флориде» (2019).

За победу в этой категории также боролись Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг и Тони Кушнер («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»).

Лаура Кеффер

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