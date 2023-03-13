«На западном фронте без перемен» получил «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «На западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, Германия) режиссера Эдварда Бергера получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сюжет основан на известном одноименном романе Эриха Марии Ремарка о службе в германской армии в годы Первой мировой войны.
Эдвард Бергер (в центре)
Фото: Carlos Barria, Reuters
Для Эдварда Бергера это первая номинация на «Оскар». На его счету в общей сложности около 20 фильмов и сериалов, в числе его известных работ: «Джек» (2014), «Германия 83» (сериал, 2015), «Террор» (2018–2019), «Патрик Мелроуз» (сериал, 2018). «На западном фронте без перемен» также получил семь призов Британской киноакадемии (BAFTA), в том числе как лучший фильм.
За звание лучшего иностранного фильма также боролись «Аргентина, 1985» (Аргентина), «Близко» (Бельгия), «Иа» (Польша), «Тихоня» (Ирландия).
Подробнее о победителе читайте в рецензии «Weekend» «Перемены на Западном фронте».