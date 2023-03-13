«На западном фронте без перемен» получил «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «На западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, Германия) режиссера Эдварда Бергера получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сюжет основан на известном одноименном романе Эриха Марии Ремарка о службе в германской армии в годы Первой мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдвард Бергер (в центре)

Фото: Carlos Barria, Reuters Эдвард Бергер (в центре)

Фото: Carlos Barria, Reuters

Для Эдварда Бергера это первая номинация на «Оскар». На его счету в общей сложности около 20 фильмов и сериалов, в числе его известных работ: «Джек» (2014), «Германия 83» (сериал, 2015), «Террор» (2018–2019), «Патрик Мелроуз» (сериал, 2018). «На западном фронте без перемен» также получил семь призов Британской киноакадемии (BAFTA), в том числе как лучший фильм.

За звание лучшего иностранного фильма также боролись «Аргентина, 1985» (Аргентина), «Близко» (Бельгия), «Иа» (Польша), «Тихоня» (Ирландия).

Подробнее о победителе читайте в рецензии «Weekend» «Перемены на Западном фронте».

Фотогалерея Каким был Эрих Мария Ремарк Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эрих Пауль Ремарк родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке (Германия). Отец будущего писателя работал переплетчиком, и в доме всегда было много книг. Мальчик с детства много читал и рано увлекся литературой. В 1904 году Ремарк поступил в церковную школу, а в 1912 году в католическую учительскую семинарию, чтобы стать учителем народной школы. Затем Ремарк решил продолжить учебу в королевской учительской семинарии

На фото слева направо: Эрна, Эльфрида и Эрих Ремарк Фото: AP В королевской семинарии Эрих подружился с Фрицем Херстемайером — человеком, вдохновившим его на литературную деятельность. Эрих Ремарк стал даже членом литературного «Кружка мечтаний». Но учеба в семинарии продлилась недолго: 21 ноября 1916 года Ремарк был призван в армию. В том же году в свет вышла первая публикация Ремарка о службе Фото: AP В июне 1917 года Ремарк оказался на Западном фронте, а в июле получил ранение осколком гранаты в шею, руку и ногу. Остаток войны писатель провел в немецком военном госпитале. В 1918 году умерла мать писателя, с которой у него были очень близкие отношения. Именно смерть матери стала причиной изменения имени — Эрих сменил второе имя и стал носить то, которое известно теперь всему миру: Эрих Мария Ремарк. После армии Ремарк год проработал в школе, а потом переехал в Берлин и работал каменщиком, водителем, автогонщиком, журналистом, перевозил надгробные памятники, играл на органе в часовне при клинике для душевнобольных Фото: AP В 1919 году Ремарк издал повесть, которая называлась «Женщина с золотыми глазами». Через год за ней последовал роман под названием «Мансарда снов». В этих первых произведениях уже присутствовала характерная для Ремарка манера излагать события просто и понятным языком. Однако романы не имели успеха у читателей Фото: AP В октябре 1925 года Ремарк женился на Ильзе Ютте Замбона, бывшей танцовщице. Она стала прообразом для нескольких героинь произведений Ремарка, в том числе Пат из романа «Три товарища». Брак продлился чуть более четырех лет, после чего они развелись. Впрочем, потом Ремарк снова женился на Ютте, чтобы помочь ей выбраться из Германии и переехать жить в Швейцарию. В 1937 году писатель познакомился с актрисой Марлен Дитрих (на фото), с которой у него завязался роман. После него писатель долго не мог оправиться от переживаний и впал в депрессию Фото: AP В 1929 году вышел в свет роман «На Западном фронте без перемен», в котором события военного времени, его жестокость, нелицеприятные стороны описываются глазами молодого солдата. Через год по роману был снят фильм, позволивший Ремарку поправить свое финансовое положение. За роман «На Западном фронте без перемен» Ремарка выдвинули на Нобелевскую премию по литературе 1931 года, но в итоге комитет отклонил его кандидатуру Фото: AP В 1932 году писатель переехал во Францию, позднее, в 1937 году — в США. Пришедшие к власти нацисты наложили запрет на сочинения Ремарка и демонстративно сжигали их. После этого проживание в Германии для Эриха Марии стало невозможным, его лишили немецкого гражданства. Оставшуюся на родине старшую сестру казнили за антифашистские высказывания. В эмиграции Ремарк продолжал писать романы «потерянного поколения» — молодых людей, чью жизнь искалечила война: в 1938 году он начал работать над романом «Триумфальная арка», опубликованным в 1945-м. В 1939 году издаются романы «Возлюби ближнего своего» и «Три товарища» Фото: AP После переезда в США романы писателя экранизировали в Голливуде. В фильмах по пяти книгам Ремарка снимались известные актеры, а сам писатель получал большие гонорары. Но Голливуд раздражал его, а местное общество эмигрантов из Европы, возглавляемое Томасом Манном, относилось к писателю прохладно. После войны Эрих Ремарк вернулся в Европу, где впервые за долгое время увиделся с отцом. В то же время у Ремарка начались проблемы со здоровьем, у него обнаружили болезнь Миньера (заболевание внутреннего уха, которое сопровождается приступами тошноты, звоном в ушах и нарушением координации) Фото: AP Встреча с актрисой Полетт Годдар (на фото), бывшей женой Чарли Чаплина, в 1951 году вдохнула в Ремарка новые силы и позволила возвратиться к литературной деятельности. Годдар помогла преодолеть ему депрессию и вообще, как говорил сам Ремарк, «действовала на него положительно». В 1958 году они поженились, писатель смог дописать роман «Искра жизни». Позже в свет вышли его романы «Время жить и время умирать», «Черный обелиск», «Жизнь взаймы» Фото: AP Здоровье все больше подводило писателя: его мучали приступы болезни, в 1952 году врачи поставили еще один диагноз – диабет печени. Ремарк пережил три сердечных приступа, но все равно продолжал писать, путешествовать и давать интервью. В одном из них он выступил против сооружения Берлинской стены. Немецкое гражданство ему так и не восстановили, но в 1964 году писатель получил почетную медаль от делегации, прибывшей из его родного Оснабрюке. Немецким послом в Швейцарии в 1967 году Ремарку был вручен орден ФРГ

На фото: швейцарская актриса Лизелотта Пульвер и Эрих Ремарк Фото: AP Эрих Мария Ремарк умер 25 сентября 1970 года в возрасте 72 лет в городе Локарно (Швейцария). Он похоронен на кладбище Ронко в кантоне Тичино. Полетт Годдар-Ремарк, умершая двадцать лет спустя, похоронена рядом с ним Фото: AP Следующая фотография 1 / 11 Эрих Пауль Ремарк родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке (Германия). Отец будущего писателя работал переплетчиком, и в доме всегда было много книг. Мальчик с детства много читал и рано увлекся литературой. В 1904 году Ремарк поступил в церковную школу, а в 1912 году в католическую учительскую семинарию, чтобы стать учителем народной школы. Затем Ремарк решил продолжить учебу в королевской учительской семинарии

На фото слева направо: Эрна, Эльфрида и Эрих Ремарк Фото: AP В королевской семинарии Эрих подружился с Фрицем Херстемайером — человеком, вдохновившим его на литературную деятельность. Эрих Ремарк стал даже членом литературного «Кружка мечтаний». Но учеба в семинарии продлилась недолго: 21 ноября 1916 года Ремарк был призван в армию. В том же году в свет вышла первая публикация Ремарка о службе Фото: AP В июне 1917 года Ремарк оказался на Западном фронте, а в июле получил ранение осколком гранаты в шею, руку и ногу. Остаток войны писатель провел в немецком военном госпитале. В 1918 году умерла мать писателя, с которой у него были очень близкие отношения. Именно смерть матери стала причиной изменения имени — Эрих сменил второе имя и стал носить то, которое известно теперь всему миру: Эрих Мария Ремарк. После армии Ремарк год проработал в школе, а потом переехал в Берлин и работал каменщиком, водителем, автогонщиком, журналистом, перевозил надгробные памятники, играл на органе в часовне при клинике для душевнобольных Фото: AP В 1919 году Ремарк издал повесть, которая называлась «Женщина с золотыми глазами». Через год за ней последовал роман под названием «Мансарда снов». В этих первых произведениях уже присутствовала характерная для Ремарка манера излагать события просто и понятным языком. Однако романы не имели успеха у читателей Фото: AP В октябре 1925 года Ремарк женился на Ильзе Ютте Замбона, бывшей танцовщице. Она стала прообразом для нескольких героинь произведений Ремарка, в том числе Пат из романа «Три товарища». Брак продлился чуть более четырех лет, после чего они развелись. Впрочем, потом Ремарк снова женился на Ютте, чтобы помочь ей выбраться из Германии и переехать жить в Швейцарию. В 1937 году писатель познакомился с актрисой Марлен Дитрих (на фото), с которой у него завязался роман. После него писатель долго не мог оправиться от переживаний и впал в депрессию Фото: AP В 1929 году вышел в свет роман «На Западном фронте без перемен», в котором события военного времени, его жестокость, нелицеприятные стороны описываются глазами молодого солдата. Через год по роману был снят фильм, позволивший Ремарку поправить свое финансовое положение. За роман «На Западном фронте без перемен» Ремарка выдвинули на Нобелевскую премию по литературе 1931 года, но в итоге комитет отклонил его кандидатуру Фото: AP В 1932 году писатель переехал во Францию, позднее, в 1937 году — в США. Пришедшие к власти нацисты наложили запрет на сочинения Ремарка и демонстративно сжигали их. После этого проживание в Германии для Эриха Марии стало невозможным, его лишили немецкого гражданства. Оставшуюся на родине старшую сестру казнили за антифашистские высказывания. В эмиграции Ремарк продолжал писать романы «потерянного поколения» — молодых людей, чью жизнь искалечила война: в 1938 году он начал работать над романом «Триумфальная арка», опубликованным в 1945-м. В 1939 году издаются романы «Возлюби ближнего своего» и «Три товарища» Фото: AP После переезда в США романы писателя экранизировали в Голливуде. В фильмах по пяти книгам Ремарка снимались известные актеры, а сам писатель получал большие гонорары. Но Голливуд раздражал его, а местное общество эмигрантов из Европы, возглавляемое Томасом Манном, относилось к писателю прохладно. После войны Эрих Ремарк вернулся в Европу, где впервые за долгое время увиделся с отцом. В то же время у Ремарка начались проблемы со здоровьем, у него обнаружили болезнь Миньера (заболевание внутреннего уха, которое сопровождается приступами тошноты, звоном в ушах и нарушением координации) Фото: AP Встреча с актрисой Полетт Годдар (на фото), бывшей женой Чарли Чаплина, в 1951 году вдохнула в Ремарка новые силы и позволила возвратиться к литературной деятельности. Годдар помогла преодолеть ему депрессию и вообще, как говорил сам Ремарк, «действовала на него положительно». В 1958 году они поженились, писатель смог дописать роман «Искра жизни». Позже в свет вышли его романы «Время жить и время умирать», «Черный обелиск», «Жизнь взаймы» Фото: AP Здоровье все больше подводило писателя: его мучали приступы болезни, в 1952 году врачи поставили еще один диагноз – диабет печени. Ремарк пережил три сердечных приступа, но все равно продолжал писать, путешествовать и давать интервью. В одном из них он выступил против сооружения Берлинской стены. Немецкое гражданство ему так и не восстановили, но в 1964 году писатель получил почетную медаль от делегации, прибывшей из его родного Оснабрюке. Немецким послом в Швейцарии в 1967 году Ремарку был вручен орден ФРГ

На фото: швейцарская актриса Лизелотта Пульвер и Эрих Ремарк Фото: AP Эрих Мария Ремарк умер 25 сентября 1970 года в возрасте 72 лет в городе Локарно (Швейцария). Он похоронен на кладбище Ронко в кантоне Тичино. Полетт Годдар-Ремарк, умершая двадцать лет спустя, похоронена рядом с ним Фото: AP Смотреть

Лаура Кеффер