Ке Хюи Куан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший актер второго плана» завоевал Ке Хюи Куан за фильм «Всё везде и сразу». Для 51-летнего актера это первая номинация на «Оскар». Роль в этом фильме принесла ему премии Сатурн и Гильдии киноактеров США, а также «Золотой глобус». Он сыграл мужа главной героини Эвелин, которая узнает, что может перемещаться по параллельным вселенным.

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Фото: Carlos Barria, Reuters Ке Хюи Куан

Фото: Carlos Barria, Reuters

Ке Хюи Куан начал карьеру в 1980-х, на его счету немногим более 10 ролей. В числе других проектов с его участием: «Байки из склепа» (сериал, 1989–1996), «Охана: в поисках сокровища» (2021), «Локи» (сериал), «Американец китайского происхождения» (сериал).

В борьбе за награду он обошел Брендона Глисона («Банши Инишерина»), Брайана Тайри Генри («Мост через озеро»), Джадда Хёрша («Фабельманы»), Барри Кеогана («Банши Инишерина»).

Лаура Кеффер