Мишель Йео получила «Оскар» как лучшая актриса

Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса» получила Мишель Йео за фильм «Всё везде и сразу». В центре фильма — история Эвелин, в жизни которой все не ладится, но она внезапно узнает, что может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к навыкам других версий самой себя. Эта роль принесла актрисе «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию Сатурн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишель Йео

Фото: Carlos Barria, Reuters Мишель Йео

Фото: Carlos Barria, Reuters

Для 60-летней Мишель Йео это первая номинация на «Оскар». Ее карьера началась в 1980-х, на ее счету более 60 фильмов. В числе наиболее известных из них: «Завтра не умрет никогда» (1997 год), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), «Мемуары гейши» (2005), «Пекло» (2007), «Мумия: гробница императора драконов» (2008), «Власть убийц» (2010), «Марко Поло» (сериал, 2014–2016), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: меч судьбы» (2015), «Стражи Галактики. Часть 2» (2017), «Безумно богатые азиаты» (2018), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021).

Конкуренцию в номинации за лучшую женскую роль ей составили Кейт Бланшетт (фильм «Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Лаура Кеффер