Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили «Оскар» за режиссуру

Американские киноакадемики назвали лучшим режиссерами Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, снявших фильм «Всё везде и сразу». Кинокартина рассказывает историю Эвелин, которая узнает, что может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к умениям других версий самой себя.
Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван
Фото: Carlos Barria, Reuters
Режиссеры ранее взяли «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Для Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта это была первая номинация Американской киноакадемии. В 2016 они получили премию на фестивале Сандэнс за совместную работу над драмой «Человек—швейцарский нож».
За победу в этой номинации также боролись Тодд Филд (фильм «Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»), Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг («Фабельманы»).