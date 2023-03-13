Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили «Оскар» за режиссуру

Американские киноакадемики назвали лучшим режиссерами Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, снявших фильм «Всё везде и сразу». Кинокартина рассказывает историю Эвелин, которая узнает, что может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к умениям других версий самой себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван

Фото: Carlos Barria, Reuters Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван

Фото: Carlos Barria, Reuters

Режиссеры ранее взяли «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Для Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта это была первая номинация Американской киноакадемии. В 2016 они получили премию на фестивале Сандэнс за совместную работу над драмой «Человек—швейцарский нож».

За победу в этой номинации также боролись Тодд Филд (фильм «Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»), Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг («Фабельманы»).

Лаура Кеффер