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Брендан Фрейзер получил «Оскар» как лучший актер

Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший актер» получил Брендан Фрейзер за роль в драме «Кит». Он сыграл страдающего ожирением Чарли, который на фоне серьезных проблем со здоровьем пытается восстановить отношения с дочерью, не общавшейся с ним несколько лет. Эта роль ранее принесла ему премию Гильдии актеров США.

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер

Фото: Carlos Barria, Reuters

Брендан Фрейзер

Фото: Carlos Barria, Reuters

Для 54-летнего Брендана Фрейзера это первая номинация на «Оскар». Он начал карьеру в 1990-х, на его счету более 70 ролей. Получил известность после фильма «Мумия» (1999 год), также сыграл в продолжениях — «Мумия возвращается» (2001), «Мумия: гробница императора драконов» (2008). В числе других его проектов: «С почестями» (1994), «Джордж из джунглей» (1997), «Боги и монстры» (1998), «Ослепленный желаниями» (2000), «Столкновение» (2004), «Путешествие на край ночи» (2006), «Месть пушистых» (2010), «Любовники» (сериал, 2014–2019).

В борьбе за награду он обошел Остина Батлера (фильм «Элвис»), Колина Фаррелла («Банши Инишерина»), Пола Мескала («Солнце моё»), Билл Найи («Жить»).

Лаура Кеффер

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