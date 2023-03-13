«Пиноккио Гильермо дель Торо» удостоен «Оскара» как лучший мультфильм

Кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм» получил «Пиноккио Гильермо дель Торо». Анимационный фильм одноименного мексиканского режиссера — это переосмысление известной сказки Карло Коллоди про деревянную куклу, которая хочет стать живым мальчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гильермо дель Торо (в центре)

Фото: Carlos Barria, Reuters Гильермо дель Торо (в центре)

Фото: Carlos Barria, Reuters

О работе над мультфильмом стало известно еще в 2008 году и изначально его выход планировали в 2013 или в 2014 году, однако позднее у создателей возникли проблемы со сценарием. В 2018 году права на фильм выкупил сервис Netflix, и работа над ним возобновилась. Он также завоевал приз Британской киноакадемии (BAFTA) и «Золотой глобус».

Для Гильермо дель Торо это четвертая номинация на «Оскар» и вторая победа — он получил награду как лучший режиссер за фантастическую драму «Форма воды» (2017), которую также признали лучшим фильмом. Эта кинолента принесла ему «Золотой глобус» и приз Венецианского кинофестиваля. Кроме того, он был удостоен номинации за фильм «Лабиринт Фавна» (2006), который претендовал на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Этот фильм получил приз Британской академии кино (BAFTA).

За звание лучшего мультфильма в этом году также боролись «Марсель, ракушка в ботинках», «Морской монстр», «Я краснею», «Кот в сапогах 2: последнее желание».

Лаура Кеффер