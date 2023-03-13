Документальный фильм «Навальный» награжден премией «Оскар»

Премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила кинокартина «Навальный» (Navalny) американского режиссера Дэниэла Роэра. Он снимал фильм с того момента, как оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из комы в берлинской клинике «Шарите» и до его возвращения в Россию в январе 2021 года. На церемонию пришли жена политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Навальная (в центре) вместе с дочерью Дарьей, сыном Захаром и режиссером Дэниэлом Роэром (крайний справа)

Фото: Carlos Barria, Reuters Юлия Навальная (в центре) вместе с дочерью Дарьей, сыном Захаром и режиссером Дэниэлом Роэром (крайний справа)

Фото: Carlos Barria, Reuters

Фильм снят на платформе Max Original и при поддержке телеканала CNN. Кинолента получила приз Британской киноакадемии (BAFTA). Кроме того, она взяла награду на Сандэнсе как фаворит фестиваля и получила там же приз зрительских симпатий. За звание лучшего документального фильма на «Оскаре» также боролись «Вулкан любви» режиссера Сары Досы, «Дом из щепок» (Симон Леренг Вильмонт), «Всё, что дышит» (Шаунак Сен), «Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас).

Навальный сейчас отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

Лаура Кеффер