В феврале жители Краснодара заплатили за парковки 47 млн рублей

В Краснодаре за месяц работы платных парковок муниципальный дорожный фонд пополнился на 47 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Оплата парковок по итогам февраля 2023 года позволила собрать 12 млн руб. Еще 35 млн руб. поступили в фонд от оплаты штрафов за неоплаченную стоянку. Средства хотят направить на замену автодорожных знаков, ямочный и гравийный ремонт.

«Если вы покупаете товар в магазине — вы за него платите. Так же нужно поступать и с услугой парковки. Однако до сих пор нарушителей очень много. Хотя выгодней заплатить сразу, чем потом оплачивать штраф»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

По итогам 2022 года в бюджет Краснодара поступило 122 млн руб. от оплаты парковок. Это в 2,9 раза больше, чем сумма, собранная годом ранее.

Анастасия Донскова

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