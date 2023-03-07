Краснодар в 2022 году заработал 112 млн рублей на платных парковках

В казну города Краснодара поступило более 112 млн руб. от оплаты парковок в 2022 году . Это в 2,9 раза больше, чем в 2021 году. Сообщили «Ъ-Кубань» в краснодарской мэрии.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, за первые два месяца текущего года от оплаты муниципальных парковок дорожный фонд получил 24 млн руб. От штрафов за неправильную парковку эта сумму составляет 59 млн руб. Всего с начала года составлено 16 750 постановлений.

«Средства, которые поступают от оплаты парковок и штрафов в дорожный фонд, помогают нам выполнять ремонт дорог», - комментирует «РБК-Краснодар» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Напомним, в 2023 году дорожный фонд города планируют пополнить на 390 млн руб. за счет муниципальных парковок. Деньги, которые получены от платных парковок, направят на ямочный и гравийный ремонт, замену знаков. Всего - 35 участков протяженностью 50 км.

Олег Исаев

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