Обстреляно белгородское село Ясные Зори, ранен мужчина

Украинские силовики обстреляли село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается»,— говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. Аварийные службы работают на месте.

В Ясных Зорях расположена птицефабрика «БЭЗРК-Белгранкорм». Очевидцы сообщали, что в декабре она уже страдала от украинских обстрелов.

Какие населенные пункты Белгородской области обстреливают украинские силовики — в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин