Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал создать контактную группу по Украине

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности (возглавлял ее с 2008 по 2022 годы) Вольфганг Ишингер считает, что надо «запустить мирный процесс» для Украины. Для этого, по его мнению, требуется создать контактную группу, в которую войдут США, Великобритания, Франция и Германия.

В статье для немецкой газеты Tagesspiegel господин Ишингер написал, что надо продолжить поставки оружия и финансовую поддержку Украины. Он считает, что «речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же». Однако, убежден экс-глава Мюнхенской конференции, «давно пора запустить мирный процесс». Вольфганг Ишингер призвал к созданию контактной группы, которая в сможет «сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы» в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта (цитата по «РИА Новости»).

Официально переговоры между двумя странами были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В конце февраля 2023-го Кремль заявил, что предпосылок для урегулирования ситуации пока не видно.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер