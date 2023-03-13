Деньги полицейского дорого обошлись адвокату

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении адвоката Юлии Лыги, советника командования одной из столичных воинских частей Ольги Раслиной, ее мужа адвоката Виктора Раслина и двух их предполагаемых сообщников. Фигуранты обвиняются в хищении 62,5 млн руб. из банковской ячейки отбывающего срок за взятку экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Отвергавшая ранее претензии следствия госпожа Лыга признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение. Ее подельники настаивают на своей невиновности.

По данным источников “Ъ”, фигуранты этого уголовного дела уже подписали протоколы о завершении следственных действий и приступили к ознакомлению с почти 30 томами материалов расследования. В его основу легли события, связанные с другим уголовным делом — в отношении бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве полковника полиции Евгения Кашматова. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Кашматов, по версии следствия, совместно со своим коллегой из главного управления собственной безопасности МВД полковником полиции Дмитрием Атаевым получили в несколько траншей 20 млн руб. от руководителя АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"» Андрея Чеснокова. Деньги выплачивались за прекращение проверки по фактам неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) компании. Посредником, по данным следствия, выступал бывший сотрудник правоохранительных органов Тимур Дзусов. Полковники вину в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отрицали, но суд приговорил их к 11 годам колонии строгого режима и 100 млн руб. штрафа каждого.

В ходе этого расследования выяснилось, что в банковской ячейке одного из офисов Альфа-банка господин Кашматов хранил €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб. На них сначала был наложен арест, а летом 2021 года Королевский горсуд Московской области по иску прокуратуры конфисковал эти средства в пользу государства. Однако, как следует из материалов расследования, узнав о наличии крупной денежной суммы в банковской ячейке Кашматова, злоумышленники предприняли несколько попыток завладеть ими. Сначала, по данным следствия, это сделала адвокат полицейского Маргарита Мартиросян, добыв поддельную доверенность на управление сейфом. Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа). Отрицать свою вину юрист не стала и получила в особом порядке шесть месяцев ограничения свободы.

Следующую попытку, по материалам дела, предприняла 37-летняя адвокат коллегии «Веселова и партнеры» Юлия Лыга. В отношении нее руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил 17 марта 2022 года дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме нее по делу проходят знакомые госпожи Лыги Сергей Котов и Михаил Нечаев, советник командования одной из столичных воинских частей Ольга Раслина и ее муж адвокат Виктор Раслин.

В ходе расследования было установлено, что адвокат Юлия Лыга со своими подельниками изготовила подложный договор займа от 8 сентября 2017 года между Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым, а также подложную расписку, согласно которой полковник якобы получил от господина Котова 80 млн руб. с обязательством вернуть их в течение трех лет. Однако своих обязательств офицер якобы не выполнил. С этой распиской Сергей Котов и обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы о взыскании долга с господина Кашматова, и в мае 2021 года тот вынес решение в пользу заявителя. Кроме того, господин Котов получил исполнительный лист для принудительного взыскания долга. Вместе с судебным приставом ГУФССП России по Москве Сергей Котов изъял денежные средства полковника, которые к тому моменту уже находились под арестом. После этого, говорится в деле, пристав конвертировал валюту по курсу Сбербанка, в результате чего получил 62,5 млн руб., которые, по версии следствия, перечислил на различные счета, предоставленные господами Лыгой, Котовым, Нечаевым и супругами Раслиными. В итоге злоумышленники своими действиями, по версии следствия, причинили государству ущерб на указанную сумму. Пристав среди обвиняемых не фигурирует, так как, по данным следствия, был введен злоумышленниками в заблуждение.

Отметим, что адвокат Лыга, по версии следствия, получив часть похищенных средств, чтобы отвести от себя подозрения, уже от имени Кашматова подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Зюзинского суда. Рассмотреть ее, впрочем, не успели: саму госпожу Лыгу задержали оперативники ФСБ. Следует отметить, что следы похищенных денег Кашматова следствию пока так и не удалось найти.

Изначально госпожа Лыга категорически не признавала свою вину, однако в итоге заключила с прокуратурой Москвы досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные фигуранты настаивают на своей невиновности. Защита обвиняемых пока воздерживается от комментариев.

Юрий Сенаторов