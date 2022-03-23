Адвокат не защитился от ареста

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Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу. Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы, по версии следствия, попытались получить в том числе и по подложным документам. Одна из участниц аферы уже была осуждена. Госпожа Лыга вины не признает.

Уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлии Лыги руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил 17 марта этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме нее по делу проходят еще три человека: некие Сергей Котов и Михаил Нечаев, а также советник командования одной из столичных воинских частей Ольга Раслина.

События, которые составили основу уголовного дела, связаны с нашумевшим расследованием в отношении бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве Евгения Кашматова. Как рассказывал “Ъ”, оперативник УЭБиПК и его коллега из ГУСБ МВД Дмитрий Атаев получили 20 млн руб. от Андрея Чеснокова за прекращение проверок АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"», в котором тот занимал руководящую должность. По версии следствия, деньги за прекращение проверки по фактам неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) им в несколько траншей передал их старый знакомый Тимур Дзусов, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, позже ушедший в бизнес. Сами полковники утверждали, что стали жертвой провокации. Тем не менее в прошлом году суд признал обоих офицеров виновными и назначил им наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 100 млн руб. каждому. Позже суд апелляционной инстанции отклонил жалобы защиты на приговор.

Когда началось расследование, в банковской ячейке одного из московских офисов Альфа-банка находились крупные суммы — €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб., принадлежащие господину Кашматову.

Видимо, понимая, что они могут быть конфискованы (антикоррупционное законодательство это позволяет), злоумышленники решили деньги забрать, не дожидаясь судебных решений.

Как говорится в материалах расследования, попыток незаконно получить деньги было предпринято несколько. Сначала адвокат Маргарита Мартиросян добыла поддельную доверенность на управление сейфом, срок аренды которого истекал, с тем чтобы получить доступ к нему в дальнейшем. Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, а проведенная проверка привела к уголовному делу уже в отношении юриста. Согласно тексту приговора, она отпираться не стала и в особом порядке получила шесть месяцев ограничения свободы по ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа).

Тогда, по версии следствия, была предпринята попытка забрать деньги уже другим путем. В ходе расследования было установлено, что адвокат Юлия Лыга с подельниками изготовила подложные договор займа от 8 сентября 2017 года между неким Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым, а также расписку, в которой говорилось, что полковник якобы получил от господина Котова 80 млн руб. с обязательством вернуть их в течение трех лет. Однако своих обязательств офицер якобы не выполнил.

Спустя почти год Сергей Котов обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы о взыскании долга с господина Кашматова, и в мае 2021 года суд вынес решение в пользу заявителя. Кроме того, господин Котов (сейчас находится под домашним арестом) получил исполнительный лист для принудительного взыскания долга. Вместе с тем в ходе расследования было установлено, что в рамках исполнительного производства судебный пристав ГУФССП России по Москве (его имя не называется) изъял вместе с не установленными следствием сообщниками денежные средства полковника, которые к тому моменту уже находились под арестом. После этого пристав конвертировал валюту по курсу обмена Сбербанка (почему использовался именно этот курс, так и осталось неясным), в результате чего получил 62,5 млн руб., которые, по версии следствия, перечислил на различные счета, предоставленные господами Котовым, Лыгой, Нечаевым и Раслиной. Те деньгами, как говорится в деле, воспользовались «по собственному усмотрению». В итоге, пришло к выводу следствие, злоумышленники своими действиями причинили государству ущерб на указанную сумму.

При этом, как говорится в деле, Юлия Лыга, формально действуя в интересах осужденного Кашматова, для придания видимости законности всему происходящему, успела восстановить сроки подачи апелляционной жалобы на решение Зюзинского суда и подала ее в Мосгорсуд.

Однако еще до рассмотрения жалобы оперативники управления «М» ФСБ приехали к юристу домой на проспект Вернадского с постановлением об обыске. После этого мероприятия адвокат и была задержана.

Отметим, что летом прошлого года Королёвский горсуд Московской области по иску прокуратуры конфисковал принадлежащие офицеру Кашматову средства.

Ходатайствуя об аресте адвоката Лыги, следствие просило суд учесть, что она, как и ее подельники, обвиняется в совершении тяжкого преступления. Поэтому, оставаясь на свободе, юрист, по мнению следствия, может скрыться, оказать давление на свидетелей или создать препятствия в сборе доказательств, чем поможет своим подельникам избежать уголовной ответственности. Кроме того, адвокат, непосредственно принимавшая участие в изготовлении подложных документов, как посчитал представитель следствия, намерена минимизировать свою ответственность либо избежать ее. При этом он сослался на показания, которые в рамках уголовного дела дает адвокат. В качестве еще одного аргумента в пользу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей для госпожи Лыги представитель следствия указал на ее «хитрость». По словам, следователя, зная о возбуждении уголовного дела в отношении своего сообщника Сергея Котова и его задержании, госпожа Лыга для получения информации о ходе расследования и его обстоятельствах приходила в следственный отдел в качестве представителя супруги Евгения Кашматова Елены, выступавшей в роли свидетеля, и принимала участие в следственных действиях.

В свою очередь, защита настаивала на том, что для избрания столь серьезной меры пресечения нет никаких оснований, а доводы следствия не подкреплены конкретными доказательствами. Однако суд в итоге встал на сторону следствия и юриста отправил под стражу.

Юрий Сенаторов