«Татнефть» вложит 1 млрд рублей в открытие сети АЗС в Перми

«Дочка» нефтяной компании «Татнефть» ООО «Татнефть — АЗС Центр» до конца 2024 года построит в Перми пять многотопливных заправочных станций. Сумма инвестиций компании в их создание превысит 1,1 млрд руб.

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае одобрил предоставление ей под АЗС земельных участков в аренду без торгов.

Ранее «Татнефть» заявляла о планах строительства в Пермском крае в дальнейшем около 40 АЗС.

В настоящее время собственная сеть АЗС включает 380 станций в разных регионах РФ.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"