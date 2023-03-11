«Татнефть» доведет число своих АЗС в Перми до пяти

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае одобрил внесение корректировок в проект ООО «Татнефть — АЗС Центр» по развитию в Прикамье сети многотопливных АЗС. Ранее компания собиралась в 2022–2024 годах открыть две такие автозаправочные станции в Орджоникидзевском районе Перми — по ул. Новогайвинской и на пересечении ул. Александра Щербакова и Ленинского переулка, вложив в них 380 млн руб. Теперь, по данным «Ъ-Прикамье», «Татнефть — АЗС Центр» планирует создать к концу 2024 года в Перми пять многотопливных АЗС. В связи с этим компания попросила предоставить ей в аренду без торгов еще три участка: по ул. Бакинских Комиссаров (Орджоникидзевский район), по ул. Космонавта Леонова (Индустриальный район) и по ул. Светлогорской (Кировский район). Общая стоимость проекта теперь оценивается в 1,121 млрд руб. Финансирование будет осуществляться полностью за счет собственных средств инвестора.

ООО «Татнефть — АЗС Центр» входит в нефтяную компанию ПАО «Татнефть». Основные активы холдинга расположены на территории Республики Татарстан, штаб-квартира находится в Альметьевске. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, а также развивает собственную сеть АЗС, которая на данный момент включает 380 станций в разных регионах РФ.

О намерении «Татнефти» построить многотопливные автозаправочные станции в Перми стало известно в августе 2022 года. Позже инициативе холдинга был присвоен статус регионального приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Тогда в «Татнефти» заявляли, что это только «первые шаги» компании на рынке Пермского края и в дальнейшем она планирует построить в регионе около 40 своих АЗС.