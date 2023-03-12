На китайском фронте бес перемен

В Пекине завершает работу сессия Всекитайского собрания народных представителей, утвердившая обновленный состав руководства страны. Первый в истории председатель КНР, переизбранный на третий пятилетний срок, глава государства Си Цзиньпин будет работать с новой командой. Премьером Госсовета КНР вместо ушедшего Ли Кэцяна стал Ли Цян. Новые лица пришли на посты вице-премьеров и главы Минобороны. Таким образом, Китай представил модернизированную версию единоличной власти, в которой «кормчим XXI века» в условиях противостояния с США стал окруженный своими выдвиженцами Си Цзиньпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Китая Си Цзиньпин, экс-премьер Ли Кэцян и новоизбранный премьер-министр Ли Цян

Фото: Reuters Слева направо: президент Китая Си Цзиньпин, экс-премьер Ли Кэцян и новоизбранный премьер-министр Ли Цян

Фото: Reuters

Стартовавшая 5 марта в Пекине 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва после недельного марафона подошла к финишу. Главное и вполне предсказуемое событие произошло на сессии ВСНП еще в пятницу, когда 2952 делегата в едином порыве переизбрали действующего главу государства Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Си Цзиньпин был также переизбран председателем Центрального военного совета КНР. Таким образом, он стал первым в истории КНР лидером, избранным на третий срок.

Между тем накануне своего закрытия, которое пройдет в понедельник, сессия ВСНП утвердила новый состав правительства страны. Новым премьером Госсовета КНР, вторым лицом в иерархии китайской власти, вместо ушедшего Ли Кэцяна, который возглавлял правительство два пятилетних срока, стал бывший секретарь парткома Шанхая 63-летний Ли Цян, возглавлявший парторганизацию деловой столицы КНР последние пять лет.

Его ускоренное восхождение к вершине власти началось в октябре прошлого года на ХХ съезде Компартии Китая. Именно тогда Ли Цян, пользующийся особым доверием председателя КНР Си Цзиньпина и обладающий немалым опытом управления экономикой и развития новейших технологий, был избран в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, после чего о нем заговорили как о будущем вероятном преемнике Ли Кэцяна. Кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства на сессии ВСНП выдвинул в субботу сам Си Цзиньпин.

О задачах своего правительства новый премьер Госсовета КНР объявит на пресс-конференции в понедельник, после закрытия сессии ВСНП. Главными задачами нового правительства КНР называют поддержание социальной стабильности, повышение уровня благосостояния и восстановление темпов экономического роста после пандемии, несмотря на все более сложную внешнюю конъюнктуру, вызванную нарастающим противостоянием с США.

Помимо нового премьера в состав правительства вошли четыре новых вице-премьера. Заместителями главы Госсовета КНР стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.

Первого заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна называют доверенным лицом председателя КНР Си Цзиньпина. Он начинал свою карьеру в Шанхае, где в 2007 году на него и обратил внимание нынешний лидер страны, возглавлявший в то время в течение нескольких месяцев Шанхайский горком. В 2013 году, когда Си Цзиньпин впервые был избран председателем КНР, Дин Сюэсян переехал в Пекин и занял должность заместителя начальника секретариата ЦК КПК. Кроме того, он бессменно выполнял функции главы администрации Си Цзиньпина в течение почти десяти лет. На XX съезде КПК он был избран в Постоянный комитет Политбюро.

Весьма символично, что за время своей карьеры Дин Сюэсян провел с действующим председателем КНР намного больше времени, чем любое другое лицо из его окружения, не только работая с Си Цзиньпином в Пекине, но и сопровождая его в поездках по стране и во время зарубежных визитов.

Особая миссия в кабинете премьера Госсовета Ли Цяна также будет возложена на вице-премьера Хэ Лифэна, который будет отвечать за устойчивость финансовой системы и вместе с премьером решать непростую задачу обеспечения роста ВВП на фоне замедления темпов глобальной экономики. Хэ Лифэну также предстоит контролировать экономические риски, в частности на рынке недвижимости, и развивать торгово-экономические связи Китая, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Как и Ли Цян и Дин Сюэсян, Хэ Лифэн входит в круг ближайшего окружения Си Цзиньпина, с которым он познакомился еще на заре своей карьеры госслужащего, в далеком 1985 году, во время работы заместителем главы финансового управления города Сямэня. На XX съезде КПК Хэ Лифэн, как и будущий премьер Ли Цян, был введен в состав Политбюро ЦК КПК.

Кроме того, он регулярно участвовал в официальных встречах Си Цзиньпина с зарубежными лидерами. Так, Хэ Лифэн сопровождал главу КНР в его первом после пандемии зарубежном турне по Центральной Азии в сентябре прошлого года, а также на ноябрьском саммите G20 на Бали, где Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джо Байденом, и в поездке Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре прошлого года.

Еще двумя «шанхайцами» в обновленных высших эшелонах власти стали бывший первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, который был назначен заместителем председателя КНР, и новый председатель Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн. Уроженец Шанхая Хань Чжэн, который начинал свою карьеру простым администратором склада, в 2003 году был назначен на пост мэра города, став самым молодым градоначальником мегаполиса за последние полвека. Как ожидается, на посту заместителя председателя КНР Хань Чжэн будет заниматься внешнеполитическими вопросами, учитывая опыт, полученный им на посту первого вице-премьера Госсовета КНР, когда он курировал проект «Один пояс — один путь» и политику Пекина в отношении двух специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао.

Что касается нового председателя Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юна, утвержденного в этой должности на сессии ВСНП в субботу, то он также имеет опыт работы мэром деловой столицы Китая. Кроме того, Ин Юн ранее также занимал должность заместителя главы Шанхайского горкома КПК.

Обращает на себя внимание и произошедшая перестановка в руководстве китайского военного ведомства. Новым министром обороны КНР стал потомственный военный 65-летний генерал Ли Шанфу.

В 2016–2017 годах Ли Шанфу занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая, а в 2017–2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против генерала Ли Шанфу и возглавляемого им департамента из-за военного сотрудничества с Россией. Как сообщили в Минфине США, санкции были введены из-за сделок по покупке Пекином российских самолетов и систем С-400.

«За минувшее десятилетие в Китае произошла значительная консолидация власти в руках Си Цзиньпина, главенство Компартии над государством и обществом также стало более очевидным. Вместе с тем вернуть Китай во времена Мао Цзэдуна невозможно уже потому, что китайское общество остается многоукладным и разнообразным, что служит разительным контрастом со временами коммун. Власти продолжают поддерживать частный бизнес, о котором в Китае в 1960–1970-х годах и подумать было невозможно»,— прокомментировал происходящие в Китае перемены “Ъ” замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По мнению эксперта, предстоящее десятилетие будет для Китая очень трудным, учитывая, что старая модель экономического развития уже исчерпана, дешевой рабочей силы и дармовых ресурсов больше нет, а внешняя среда — отношения с США и их союзниками — становится все более токсичной.

«В этой ситуации прежняя конструкция власти с ее борьбой группировок, которая со стороны выглядела как коллективное руководство, потеряла свою актуальность, не позволяя принимать быстрые решения, оперативно реагируя на угрозы и вызовы. В то же время нынешняя модель правления Си Цзиньпина нацелена на обеспечение стабильности в условиях внутренних и внешних трудностей. Любые надежды на либерализацию этой модели появятся лишь тогда, когда у Китая будет уверенность в том, что тяжелый этап остался позади»,— резюмирует Александр Ломанов.

Сергей Строкань