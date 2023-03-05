Китай в поход собрался

В Пекине открылись сессии высшего законодательного и высшего консультативного органов КНР, в ходе которых более 2 тыс. делегатов из всех регионов переизберут руководство страны и определят ее стратегию развития. Завершающая десятилетний политический цикл сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утвердит новый состав правительства, включая преемника премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Выступивший на сессии ВСНП уходящий премьер представил Китай страной все большего мирового могущества, которая наращивает темпы роста ВВП и увеличивает оборонные расходы, готовясь к долгому противостоянию с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян перед выступлением на открытии ВСНП

Фото: Thomas Peter, Reuters Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян перед выступлением на открытии ВСНП

Фото: Thomas Peter, Reuters

Главное внутриполитическое событие года в жизни КНР — открывшиеся в воскресенье в Пекине ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей и сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), которые проходят практически одновременно. Несмотря на разные функции, повестку и продолжительность, они фактически представляют собой сообщающиеся сосуды.

В первые дни марта в Доме народных собраний в Пекине раз в год традиционно собираются ВСНП и НПКСК в полном составе. В этот раз более 2 тыс. делегатов из всех китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения в течение полутора недель должны решить ключевые вопросы, которые определят векторы социально-экономической и оборонной политики страны на ближайшее пятилетие, а также ее отношения с внешним миром.

Особенностью сессий ВСНП и НПКСК этого года станет и то, что, проходя после «исторического» ХХ съезда китайской Компартии октября прошлого года, они завершат десятилетний политический цикл, утвердив перестановки в руководстве страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, будет переизбран на третий срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в конституцию, согласно которым срок пребывания на этом посту одного человека больше не ограничен двумя пятилетними сроками.

В то время как Си Цзиньпин продолжит уверенно восседать на вершине властной пирамиды, в правительстве произойдут кардинальные перестановки.

Так, человек номер два — премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который возглавлял правительство два пятилетних срока, уступит место своему преемнику.

Кроме того, новые управленцы придут на посты четырех вице-премьеров, ключевых министров, председателя Народного банка Китая, руководителей Центрального военного совета КНР, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

Наиболее вероятным новым премьером Госсовета КНР называют бывшего главу городского комитета КПК Шанхая Ли Цяна, который на XX съезде КПК вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Несмотря на то что 63-летний Ли Цян всего на четыре года моложе уходящего в отставку Ли Кэцяна, его называют восходящей звездой китайской политики благодаря особому доверию Си Цзиньпина и немалому опыту в области управления развитием инновационных технологий.

Должности четырех вице-премьеров, по прогнозам аналитиков, также займут партийные и государственные функционеры из ближайшего окружения Си Цзиньпина — Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян (справа)

Фото: Thomas Peter, Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян (справа)

Фото: Thomas Peter, Reuters

Приоритетами экономического блока станут принятие мер по ускорению темпов роста ВВП после пандемии, а также повышение инвестиционной привлекательности Китая и сдерживание высокого уровня безработицы среди молодежи.

Вероятным преемником уходящего в отставку министра обороны Вэй Фэнхэ называют члена Военного совета ЦК КПК Ли Шанфу, который находится под санкциями США за приобретение российской военной техники. Новый глава МИДа — бывший посол КНР в США Цинь Ган — вопреки традиции был назначен на эту должность с опережением — еще в конце прошлого года.

Между тем выступивший с докладом на открытии 1-й сессии ВСНП 4-го созыва премьер Ли Кэцян, для которого это выступление стало финальным аккордом его политической карьеры, долго перечислял достижения собственного правительства, сумевшего вывести экономику из пандемии COVID-19 с минимальными потерями и вернуть ей темпы роста. «Внедряя инновации при урегулировании на макроуровне, мы сохранили функционирование экономики в рациональном диапазоне»,— сообщил Ли Кэцян, указав на то, что в прошлом году, несмотря на многочисленные трудности, правительство обеспечило рост ВВП на уровне 3%, в то время как общий объем импорта и экспорта товаров увеличился на 7,7%.

Примерами инноваций во внешней торговле могут служить создание 152 экспериментальных зон развития трансграничной электронной коммерции, упрощение таможенных процедур и снижение таможенных пошлин с 9,8% до 7,4%.

Как следует из доклада китайского премьера, новый план социально-экономического развития на будущий год предусматривает темпы роста ВВП Китая уже на уровне 5%.

«Сосредоточивая внимание на углублении реформ в важных сферах и ключевых звеньях, мы прилагали больше усилий для активизации жизнеспособности рынка и творческого потенциала общества»,— продолжал Ли Кэцян.

Считая главными вызовами экономике протекционизм, торговые барьеры и войну санкций, Пекин «непоколебимо придерживается курса на расширение открытости внешнему миру, углубляя международное торгово-экономическое сотрудничество на основе принципов взаимной выгоды и обоюдного выигрыша».

Говоря о международных приоритетах, премьер Госсовета КНР пообещал «неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, непоколебимо развивать отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования».

Не упомянув обнародованный за неделю до открытия сессии ВСНП мирный план Пекина по Украине, Ли Кэцян тем не менее заявил о готовности «вместе с мировым сообществом осуществлять инициативу по глобальному развитию и инициативу по глобальной безопасности». Стратегическая цель — построение сообщества единой судьбы человечества, о которой ранее неоднократно заявлял председатель КНР Си Цзиньпин.

Что касается Тайваня, то Пекин «продолжит решительную борьбу против так называемой независимости, будет содействовать воссоединению Родины, мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива».

Еще одной громкой новостью сессии ВСНП, напомнившей стране и миру о том, что «китайское добро должно быть с кулаками», стало запланированное в проекте бюджета КНР на 2023 год увеличение военных расходов на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). В 2022 году КНР увеличила расходы на оборону на 7,1%, в 2021 году — на 6,8%.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальный объем может быть выше на 25–50%.

Как заявил в субботу, накануне открытия сессии ВСНП ее официальный представитель Ван Чао, «рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности», с которыми сталкивается Китай, а также выполнять «обязательства страны как крупной державы».

В традиционной для китайских официальных лиц уклончивой манере Ван Чао не стал перечислять внешние вызовы, не упомянув США. Он также не объяснил, о каких обязательствах в области обороны идет речь, учитывая приверженность Пекина принципу отказа от союзов и нежелание брать на себя никаких обязательств, даже в отношениях с ближайшим стратегическим партнером — Россией.

Сергей Строкань