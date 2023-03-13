ТОР «Международная»

Для привлечения партнеров и технологий из дружественных стран в России будут создаваться международные территории опережающего развития (МТОР). Соответствующий пакет законопроектов подготовлен Минвостокразвития. Новый режим предполагает существенные льготы, чем у обычных ТОР: обнуление на 20 лет налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также применение не только российского, но и зарубежного законодательства. Существенная особенность МТОР — резидентами этих территорий может быть налажен выпуск только высокотехнологичной продукции по определяемому правительством перечню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минвостокразвития определилось с параметрами новых преференциальных режимов — международных территорий опережающего развития. Появление МТОР для привлечения партнеров и технологий из дружественных стран было анонсировано в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме. Как пояснял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, создание нового типа ТОР позволит упростить перемещение товаров и рабочей силы между дружественными странами, проводить расчеты в национальных валютах и обеспечить защиту инвестиций. Сообщалось, что идея МТОР обсуждалась с Белоруссией, Казахстаном, Монголией, Китаем, Индией, Вьетнамом, с российской стороны предложения представили Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Забайкалье и Еврейская автономная область.

Особенностью международных ТОР будет применение на их территории не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны—поставщика технологий.

Как следует из опубликованного пакета законопроектов, создаваться такие особые ТОР будут по решению правительства или на основании международного договора. Резидентом МТОР может стать новая компания, которая планирует осуществить капвложения в объеме не менее 500 млн руб., как и в обычных ТОР. Деятельность в международных ТОР будет ограничена только выпуском высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Перечень продукции определит правительство — вероятно, речь будет идти о критически значимых для России позициях. Оговаривается, что порядок ведения реестра резидентов, который также будет определен кабмином, может предусматривать закрытие публичного доступа к информации, для того чтобы защитить инвесторов от санкций.

Льготы для резидентов будут несколько шире, чем в обычных ТОР, послабления в которых рассчитаны на десять лет. Объясняется это тем, что в «условиях ухудшения геополитической обстановки необходимо предусматривать новые меры поддержки» бизнеса. Выбранный преференциальный режим аналогичен действующему на Курильских островах (см. “Ъ” от 2 марта): на 20 лет резиденты будут освобождены от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю, на этот же срок планируется снизить тарифы страховых взносов с 30% до 7,6%.

Среди иных послаблений — возможность применения процедуры свободной таможенной зоны, предполагающей ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов и без применения мер нетарифного регулирования, неприменение к резидентам закона о валютном контроле, а также возможность осуществлять госзакупки отдельных видов высокотехнологичных товаров у резидента МТОР как у единственного поставщика.

К 2033 году в проекты на территории международных ТОР ожидается привлечение 30 млрд руб. инвестиций и создание 1 тыс. рабочих мест. Расчетный рост валового продукта региона, в котором будет расположена МТОР, может составлять 38,3 млрд руб. Как следует из финансово-экономического обоснования к проектам, выпадающие доходы соцфондов за счет снижения страховых взносов в условной МТОР (из расчета привлечения около 20 резидентов) составят 0,65 млрд руб. в 2027–2033 годах (до 2027 года, как предполагается, проекты будут еще на инвестиционной стадии). Возможные потери бюджетов в связи с налоговыми льготами в 2024–2033 годах оценены в 8,45 млрд руб.

Евгения Крючкова