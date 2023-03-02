Курилы отправили на Колыму

Госдума приняла вчера поправки, распространяющие на территорию Курильских островов режим особой экономической зоны (ОЭЗ) Магаданской области. Такое запоздалое присоединение объясняется действующими в ЕАЭС ограничениями на количество территориальных зон в стране. Изменения позволят работающим на Курилах компаниям, ранее уже получившим от властей право на существенные налоговые льготы, воспользоваться еще и преимуществами режима свободной таможенной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таможенные преференции дадут предпринимателям Курильских островов больше свободы во внешней торговле

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Таможенные преференции дадут предпринимателям Курильских островов больше свободы во внешней торговле

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Центральные власти завершают формирование льготного режима для бизнеса на территории Курильских островов. Вчера Госдума одобрила законопроект об упрощении режима свободной таможенной зоны, к которому в качестве поправок ко второму чтению были внесены нормы о распространении режима магаданской ОЭЗ и на Курилы. Согласно поправкам, действовать такой режим на островах будет до 2047 года. «Присоединение» Курил к ОЭЗ на Колыме Минфин объяснил требованиями норм Евразийского экономического союза, согласно которым территориальных ОЭЗ, созданных отдельными законами, в стране может быть не более трех — а они уже действуют в Крыму, Магадане и Калининграде.

Расширение режима ОЭЗ на острова необходимо для применения компаниями, которые уже вправе пользоваться налоговыми льготами на Курилах, еще и преференций при таможенном оформлении товаров и режима свободной таможенной зоны. Последний предполагает возможность ввоза товаров без уплаты пошлин и налогов и без применения мер нетарифного регулирования. В частности, как пояснял в Госдуме глава департамента таможенной политики Минфина Никита Золкин, «участник ОЭЗ на Курилах сможет открывать в любом месте любое производство и ввозить товары, которые на территории этой зоны будут иметь статус иностранных, а их таможенное оформление потребуется только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную территории России». С учетом предусмотренных проектом послаблений в части применения процедуры свободной зоны для ввоза товаров при строительстве использование этого режима будет актуальным прежде всего для строительных проектов на островах — в их числе, например, создание рекреационного кластера.

Введение на Курилах особого режима, предполагающего налоговые, таможенные и административные послабления, которыми смогут пользоваться не только российские, но и иностранные инвесторы, включая японских, в 2021 году на Восточном экономическом форуме анонсировал Владимир Путин. Впрочем, Токио, который, как известно, считает четыре острова Курильской гряды спорными территориям, как ранее сообщалось, не поддержал идею создания на них режима ОЭЗ. Российские власти объясняли необходимость введения льготного режима удаленностью островов от материка, неразвитостью их инфраструктуры и тяжелыми климатическими условиями — все эти факторы требуют больших вложений для открытия бизнеса. С учетом специфики островов интерес к льготам проявляли прежде всего рыбодобывающие компании и предприятия туристической отрасли.

В конце 2021 года правительство внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих для зарегистрированных с 2022 года на островах организаций освобождение от налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также применение пониженных страховых взносов (был принят в марте 2022-го). Эти льготы положены, если у компаний нет обособленных подразделений за пределами Курил, они не занимаются посреднической деятельностью (кроме торговли своими товарами), производством подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородов, а доля пассивных доходов (дивиденды, доходы от аренды) не превышает 10% от всех поступлений. Тот проект предусматривал распространение на Курилы и режима свободной таможенной зоны. Но в ходе рассмотрения депутаты исключили эти положения, поскольку они являются предметом не налогового, а таможенного регулирования, и предложили перенести их в качестве поправок ко второму чтению в другой законопроект — об упрощении применения режима свободной таможенной зоны, который вчера и был одобрен во втором чтении.

Евгения Крючкова, Татьяна Едовина