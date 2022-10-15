От льготников потребуют инвестиций

Минфин с 2024 года намерен ограничить предоставление бизнесу инвестиционных налоговых льгот при преференциальных режимах, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Основной вариант — увязать их получение с размером инвестиций в основной капитал, на исследования и разработки (НИОКР). Это должно отсечь от преференций фирмы-однодневки. В целом инвестльготы стоят сейчас бюджетной системе 2 трлн руб. в год. При этом все 12 проверенных Минфином на эффективность преференциальных режимов (особых экономических зон, специнвестконтрактов, инвестиционного налогового вычета и так далее) признаны нуждающимися в «донастройке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин не планирует системно менять преференциальные режимы, но намерен настроить их таким образом, чтобы льготами не могли пользоваться фирмы-однодневки. О таких планах ведомства Алексей Сазанов рассказал на встрече с представителями бизнеса по вопросам налоговой политики. Судя по его словам, рассматриваются два варианта. Первый — увязать получение льгот с размером инвестиций компании в основной капитал, на исследования и разработки (НИОКР). «Это сразу исключит из преференциальных режимов фирмы-однодневки, потому что они не осуществляют ни инвестиционной деятельности, ни какой-либо другой в принципе»,— пояснил замысел замминистра.

Второй вариант — ограничить применение льготных режимов для отдельных видов экономической деятельности (по кодам классификатора ОКВЭД) — там, где преференции «объективно не требуются, так как не стимулируют инвестиции в регионы». В качестве примера такой деятельности Алексей Сазанов привел торговлю. Он уточнил, что формализовать свои предложения Минфин намерен до конца этого года, с тем чтобы подготовить их введение с 2024-го.

Отметим, что к теме эффективности инвестльгот бизнеса Минфин подступается давно, но именно сейчас под эти изыскания подведена исследовательская база — в этом году в эксплуатацию запущена аналитическая система «Эффективность льгот» (исходные данные для нее взяты из подсистем АИС «Налог-3» Федеральной налоговой службы). Новая система позволяет оценить влияние преференций на динамику инвестиций, занятости, расходов на оплату труда и НИОКР конкретных налогоплательщиков и сопоставить показатели со средними по отрасли.

Как следует из внесенных в Госдуму в составе бюджетного пакета «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы», за пять проанализированных лет (2017–2021 годы) объем выпадающих доходов всех уровней бюджетной системы РФ из-за инвестльгот вырос с 0,8 трлн руб. до 2 трлн руб. Это четверть общих налоговых расходов (льгот) бюджета. Сообщается, что по результатам автоматизированной оценки налогоплательщикам присвоен один из двух статусов. «Зеленый» — если льгота не приводит к появлению у компании сверхдоходности (доходность активов и операционная рентабельность), либо если компания активно инвестирует, увеличивает число сотрудников и расходы на НИОКР. «Красный» статус соответственно означает, что льгота генерирует сверхдоходность, либо инвестиционная активность применяющего ее налогоплательщика невысока, персонал не расширяется, а вложения в разработки не растут.

Если доля выручки «красных» налогоплательщиков в обороте всех пользователей конкретного префрежима превышает 70%, то он признается Минфином требующим донастройки. Если превышение порога есть лишь по отдельным отраслям, то фиксируется необходимость введения дополнительных обязательств для бизнеса. Такой же подход применен к отдельно действующим инвестиционным льготам.

По итогам анализа 12 существующих преференциальных режимов и 23 отдельных инвестиционных налоговых льгот (актуальность данных — 1 июля 2022 года) большинство из них «могут быть признаны эффективными», сообщается в документе. При этом все 12 префрежимов с общим объемом выпадающих доходов в 177,8 млрд руб. «требуют донастройки». Речь, в частности, идет о режимах особых экономических зон, специнвестконтрактов (СПИК), инвестиционного налогового вычета, Свободного порта Владивосток, а также об особых экономических зонах в Калининградской и Магаданской областях, о территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке. Практически во всех случаях Минфин считает необходимым закрепить дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на НИОКР.

Вадим Вислогузов