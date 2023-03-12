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Коммерсантъ FM
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Забастовка сотрудников германских аэропортов в понедельник затронет 100 тыс. пассажиров

В понедельник сотрудники нескольких крупных германских аэропортов, включая аэропорт Берлин-Бранденбург, а также аэропорты Гамбурга, Бремена и Ганновера, проведут забастовку. Ее организует профсоюз Ver.di, в первую очередь это забастовка сотрудников служб безопасности, но в ней примут участие и другие сотрудники аэропортов. Причина забастовки — требование сотрудников служб безопасности повысить оплату за сверхурочную работу. По прогнозам объединения германских аэропортов ADV, забастовка в общей сложности может затронуть до 100 тыс. пассажиров.

В прошлом году в Германии прошло несколько забастовок работников наземных служб аэропортов, а также сотрудников крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa. Забастовки участились в прошлом году в условиях оживления авиаперелетов после пандемии, а также высокого уровня инфляции.

Яна Рождественская

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