Lufthansa отменит в пятницу более 1200 рейсов из-за забастовки работников аэропортов

Lufthansa будет вынуждена отменить по меньшей мере 1200 рейсов в пятницу из-за массовой забастовки работников аэропортов, сообщает Bloomberg.

Однодневная забастовка была организована профсоюзом Verdi, который добивается от авиакомпаний, входящих в состав Lufthansa Group, повышения заработной платы для работников на фоне роста инфляции в стране. «Сотрудники сообща оказывают давление на соответствующих работодателей, потому что предыдущие переговоры оказались безрезультатными»,— заявила представительница Verdi.

Участие в забастовке в пятницу примут сотрудники семи аэропортов Германии, в том числе таких крупных транспортных хабов, как Франкфурт и Мюнхен. При этом забастовка отразится почти исключительно на внутренних рейсах авиакомпаний, входящих в состав Lufthansa Group.

Для самой Lufthansa это будет уже второй случай массовой отмены рейсов за три дня. В среду авиакомпании пришлось отменить несколько сотен рейсов во Франкфурте из-за IT-сбоя. По оценке оператора аэропорта Fraport, из-за сбоя в первой половине дня было отменено более 200 рейсов и задержано около 100.

Кирилл Сарханянц