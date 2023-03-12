Памятник Екатерине II в Ярославле, дело о халатности чиновников в Рыбинске и ликвидация управления городского транспорта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Фото: Градостроительный совет Ярославля Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Фото: Градостроительный совет Ярославля

По букве закона

В Ярославле застройщика оправдали по делу об обманутых дольщиках.

Экс-депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев вышел из колонии.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности чиновников.

Отставки и назначения

Департамент государственного заказа Ярославской области возглавила Екатерина Набатова.

В мэрии Ярославля ликвидируют управление городского транспорта.

Бывший главврач больницы в Ярославле назначен в Гаврилов-Ям.

Ярославский бизнес

Ярославский суд взыскал с предпринимателя компенсацию в пользу британского правообладателя Свинки Пеппы.

В конфликт вокруг завода в Тутаеве вмешались власти и правоохранительные органы. Сейчас «МАЯК» смог возобновить производство, но соглашение по аренде с новым собственником помещений еще не достигнуто.

Городская и региональная политика

Губернатор Ярославской области повысил оклады чиновникам.

Рынок детского питания в Ярославле разделили четыре поставщика.

В Ярославле отменена реконструкция крыши депутатской клиники.

Транспортная реформа

Компания из Санкт-Петербурга на треть не выполнила контракт на автобусные перевозки в Ярославле.

В Ярославле определены все автобусные перевозчики. Зампред правительства назвал поставщиков новых автобусов для Ярославля.

В Ярославле утвержден план по недопущению банкротства «ПАТП-1». Митинг в защиту городского предприятия власти согласовали, но перенесли на окраину города.

В Ярославле хотят объединить «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс».

Цитата недели

«Слишком дородная дама на не менее объемном пеньке. На этом месте лучше было бы изобразить ее сидящей на троне, приподняв трон на метр-полтора» (Бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович о планах по установке в Ярославле памятника Екатерине II Церетели)

Фото недели

В Ярославле запустили подсветку опоры ЛЭП в виде медведя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опора ЛЭП в виде медведя в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Опора ЛЭП в виде медведя в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Алла Чижова