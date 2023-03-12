Памятник Екатерине II в Ярославле, дело о халатности чиновников в Рыбинске и ликвидация управления городского транспорта

Проект памятника Екатерины II в Ярославле
Фото: Градостроительный совет Ярославля
По букве закона
В Ярославле застройщика оправдали по делу об обманутых дольщиках.
Экс-депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев вышел из колонии.
В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности чиновников.
Отставки и назначения
Департамент государственного заказа Ярославской области возглавила Екатерина Набатова.
В мэрии Ярославля ликвидируют управление городского транспорта.
Бывший главврач больницы в Ярославле назначен в Гаврилов-Ям.
Ярославский бизнес
Ярославский суд взыскал с предпринимателя компенсацию в пользу британского правообладателя Свинки Пеппы.
В конфликт вокруг завода в Тутаеве вмешались власти и правоохранительные органы. Сейчас «МАЯК» смог возобновить производство, но соглашение по аренде с новым собственником помещений еще не достигнуто.
Городская и региональная политика
Губернатор Ярославской области повысил оклады чиновникам.
Рынок детского питания в Ярославле разделили четыре поставщика.
В Ярославле отменена реконструкция крыши депутатской клиники.
Транспортная реформа
Компания из Санкт-Петербурга на треть не выполнила контракт на автобусные перевозки в Ярославле.
В Ярославле определены все автобусные перевозчики. Зампред правительства назвал поставщиков новых автобусов для Ярославля.
В Ярославле утвержден план по недопущению банкротства «ПАТП-1». Митинг в защиту городского предприятия власти согласовали, но перенесли на окраину города.
В Ярославле хотят объединить «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс».
Цитата недели
«Слишком дородная дама на не менее объемном пеньке. На этом месте лучше было бы изобразить ее сидящей на троне, приподняв трон на метр-полтора» (Бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович о планах по установке в Ярославле памятника Екатерине II Церетели)
Фото недели
В Ярославле запустили подсветку опоры ЛЭП в виде медведя.
Опора ЛЭП в виде медведя в Ярославле
Фото: Ъ-Ярославль