В Ярославле отменена реконструкция крыши депутатской клиники

Департамент строительства Ярославской области отменил разрешение на реконструкцию крыши в многоквартирном жилом доме по улице Победы в городе Ярославле, в котором располагается клиника «Константа». Решение принято по протесту областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на улице Победы,15

Фото: Андрей Иванов Дом на улице Победы,15

Фото: Андрей Иванов

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в доме №15 по улице Победы началась надстройка еще одного, пятого этажа. Причем разрешение на реконструкцию департамент строительства выдал только в декабре 2022 года, хотя сами работы, по словам жителей, начались раньше. По данному факту по материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело, работы остановлены.

«Установлено, что при разработке проектной документации мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности проведения работ, в полной мере не проводились: полное комплексное обследование здания не выполнялось, необходимая для осуществления реконструкции оценка его технического состояния не давалась. С учетом изложенного по протесту прокуратуры области Департамент строительства отменил разрешение на реконструкцию»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Теперь прокуратура Кировского района Ярославля подала заявление в суд на инициатора реконструкции — ООО «Современные медицинские технологии», директором которого является депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков. В заявлении прокуратура предлагает вернуть крышу дома на улице Победы в первоначальное состояние и выполнить снос «ранее возведенных стальных конструкций каркаса и кирпичных надстроек на крыше многоквартирного дома», а также «обеспечить безопасную эксплуатацию здания».

Андрей Иванов