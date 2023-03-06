В Ярославле застройщика оправдали по делу об обманутых дольщиках

Бывший директор ЗАО «Ярстрой» Василий Лелетко оправдан по уголовному делу о совершении мошенничества со средствами дольщиков, по решению Кировского суда Ярославля 3 марта ему присуждена компенсация морального вреда. Вынесенное решение «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Господин Лелетко обвинялся в совершении девяти мошенничеств, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Речь шла о строительстве ЗАО «Ярстрой» домов в 12-м микрорайоне Дзержинского района Ярославля. Кировский районный, а потом и Ярославский областной суды не нашли в действиях господина Лелетко умысла на совершение мошенничества и вынесли оправдательный приговор по уголовному делу.

«Из представленных стороной защиты сведений установлено, что всего в период 2011-2018 годов ввело в эксплуатацию 13 строений и передало участникам долевого строительства 928 квартир. Суд обоснованно принял во внимания показания Лелетко В.А. о том, что нарушение сроков сдачи объектов в эксплуатацию было обусловлено нехваткой финансирования»,— отмечается в решении Ярославского областного суда.

После вступления оправдательного приговора в силу Василий Лелетко подал иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, 3 марта 2023 года Кировский районный суд вынес решение по иску, присудив господину Лелетко компенсацию в сумме 690 940 руб.

Андрей Иванов