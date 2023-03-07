В Ярославле утвержден план по недопущению банкротства «ПАТП-1»

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил об утверждении плана по недопущению банкротства АО «ПАТП-1». Заявление прозвучало на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с конца весны автотранспортное предприятие, собственником которого является мэрия Ярославля, перестанет работать на автобусных маршрутах города. Как подчеркнул господин Молчанов, речь о ликвидации АО «ПАТП-1» не идет.

«Мы обсудили мероприятия по недопущению ликвидации, банкротства нашего предприятия «ПАТП-1». Прошли все обсуждения, план мероприятий по недопущению кризисного развития событий утвержден. Задача поставлена: не допустить банкротства или ликвидации «ПАТП-1». Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время на этой неделе»,— сказал Артем Молчанов.

Ответственными за реализацию антикризисного плана мэр назначал председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Дениса Пуговишникова и первого заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Волканевского. Ранее в ярославском правительстве заявляли, что водители «ПАТП-1» могут перейти на работу к другому перевозчику — ООО «Транспорт Ярославии».

Андрей Иванов