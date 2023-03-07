В Ярославле митинг в защиту «ПАТП-1» перенесли на окраину района

Администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля согласовала митинг в защиту «ПАТП-1» 13 марта не у зданий правительства и мэрии, как предлагали организаторы, а в районе Октябрьской площади. Об этом сообщила в социальных сетях депутат муниципалитета Евгения Овод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы ПАТП-1 в Ярославле.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Автобусы ПАТП-1 в Ярославле.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Согласовать… проведение митинга 13 марта 2023 года начало в 18:00 часов окончание в 19:00 часов по адресу: г. Ярославль, сквер, ограниченный Пятницким съездом, Волжской набережной, Октябрьской площадью, напротив памятника работникам завода «Красный Маяк» без перекрытия движения автотранспорта, без передвижения участников митинга за пределы пешеходной зоны сквера»,— говорится в распоряжении главы администрации районов Александра Трудоношина.

В распоряжении отмечается, что, как и было заявлено депутатом, количество митингующих должно быть не более 100 человек. Кроме того, МВД и ГИБДД рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность участников публичного мероприятия.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что депутат Евгения Овод, член совета директоров АО «ПАТП-1», подала заявку на проведение митинга с целью привлечения внимания к вопросам «финансового состояния и работоспособности муниципальных предприятий общественного транспорта». Также темой митинга обозначена «реформа общественного транспорта».

Как рассказала госпожа Овод, поводом для митинга стало неучастие принадлежащего мэрии «ПАТП-1» в конкурсах на автобусные маршруты в Ярославле. Беспокоит депутата и судьба второго муниципального транспортного предприятия — «Яргорэлектротранса».

Алла Чижова