Ярославский департамент госзаказа возглавит выходец из ФАС

Департамент государственного заказа Ярославской области возглавит Екатерина Набатова, ранее работавшая в ФАС России. Об назначении рассказал губернатор Михаил Евраев, сообщает правительство области.

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«Екатерина Набатова с 2013 года работала в сфере государственного заказа на федеральном уровне. С 2022 года курировала госзакупки в Ямало-Ненецком автономном округе»,— сообщили в правительстве области.

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Фото: Правительство Ярославской области Екатерина Набатова

Фото: Правительство Ярославской области

По данным сайта ФАС России, Екатерина Набатова работала заместителем начальника Управления контроля размещения госзаказа. Она курировала вопросы, связанные с подготовкой законопроектов о закупках, запросами заказчиков, обращениями юридических и физических лиц о порядке применения законодательства о контрактной системе.

В настоящее время директором департамента является Марина Кашина, которая также занимает пост заместителя председателя правительства области. Как уточнили «Ъ-Ярославль» в правительстве Ярославской области, после начала работы госпожи Набатовой две должности будут фактически разделены.

Антон Голицын