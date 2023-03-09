Рынок детского питания в Ярославле разделили четыре поставщика

В Ярославле проведены конкурсы на поставку питания в 130 детских садов, их победителями стали четыре поставщика. Итоги конкурсов подведены в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детское питание в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Детское питание в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Самым крупным поставщиком детского питания в 2023 году будет ООО «Агрофирма-Ярославль», компания будет обслуживать 78 детских садов в Ярославле. Все соглашения с фирмой заключены до конца 2023 года, а общая сумма контрактов составила 438,8 млн руб. Индивидуальный предприниматель Сергей Рыжухин из Сергиева Посада заключил контракты на поставку питания с 28 детскими садами из Ярославля. Сумма соглашений превысила 153,6 млн руб.

ООО «ВладимирЭкоПит» станет поставщиком питания в 14 детских садов Ярославля, сумма контрактов с владимирской компанией —106,3 млн руб. ООО «Комбинат социального питания», которое в 2022 году имело контракты почти со всеми детскими садами города, продолжит обслуживать 10 дошкольных учреждений. Контракты подписаны на сумму в 52,1 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», «ВладимирЭкоПит» и «Комбинат социального питания» имеют общего учредителя.

8 детских садов Ярославля в 2023 году не провели конкурсов на определение поставщика питания, еще в 2 дошкольных учреждениях города (№12 и №157) конкурсы были отменены и объявлены заново.

Андрей Иванов