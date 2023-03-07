Губернатор Ярославской области повысил оклады чиновникам

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о повышении окладов государственным гражданским служащим и другим сотрудникам областного правительства. Соответствующий указ от 3 марта опубликован на портале органов власти Ярославской области.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Оклады повысятся в 1,046 раза или на 4,6% с 1 января 2023 года. Помимо чиновников правительства области, под действие указа попадают сотрудники агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

Кроме того, Михаил Евраев рекомендует выполнить аналогичное повышение органам местного самоуправления Ярославской области также с 1 января. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с октября 2022 года по январь 2023 года в правительстве области сократили 483 штатные единицы или 23,7% от общей штатной численности чиновников. Аналогичное сокращение происходит в органах МСУ. Оставшимся губернатор пообещал повысить зарплату.

Антон Голицын