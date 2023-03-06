Компания из Санкт-Петербурга на треть не выполнила контракт на автобусные перевозки в Ярославле

ООО «Первая пассажирская компания» (ППК) на 31% не исполнила муниципальный контракт на автобусные перевозки в Ярославле. Сведения об исполнении опубликованы на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

ООО «ППК», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, заключило контракт с департаментом городского хозяйства мэрии на автобусные перевозки по шести автобусным маршрутам в Ярославле. Соглашение действовало с 14 июля 2022 года по 14 февраля 2023 года. Согласно контракту, за семь месяцев автобусы перевозчика должны были проехать 3,85 млн км, не осуществлено рейсов на 1,19 млн км. Таким образом, автобусы ООО «ППК» так и не проехали 31% от запланированных объемов.

Самые большие проблемы у «Первой пассажирской компании» были в январе, когда не было выполнено рейсов на 208 тыс. км. Минимальное отклонение зафиксировано в январе — 82,9 тыс. км. В денежном выражении из общей суммы 86,4 млн руб. муниципальный контракт был исполнен на 55,45 млн, из этой суммы мэрия на начало марта 2023 года оплатила 55 млн руб. Общая сумма штрафов, выписанных подрядчику за невыполненные рейсы, составила 388 858 руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», перевозчик из Санкт-Петербурга нарастил свою долю на рынке автобусных перевозок в Ярославле. При проведении новых конкурсов ООО «ППК» выиграло 7 лотов на общую сумму 12,7 млрд руб. На стадии заключения находятся семилетние контракты с перевозчиком на 40 маршрутов в Ярославле и Ярославском районе.

Андрей Иванов