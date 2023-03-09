Экс-депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев вышел из колонии

Осужденный за посредничество во взяточничестве экс-депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев покинет колонию, в которой отбывал наказание. Информация размещена на сайте Рыбинского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

7 марта 2023 года вступило в силу решение Рыбинского городского суда о замене части срока Фомичева в колонии на принудительные работы. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 17 февраля городской суд удовлетворил ходатайство Фомичева о замене неотбытого срока. Оспаривать вынесенное решение никто не стал.

Оставшиеся 8 месяцев срока за посредничество во взяточничестве Роман Фомичев проведет в специальном исправительном центре. Осужденные обязаны жить там и выполнять назначенные исправительные работы. Исправительный центр действует при колонии №2 в Рыбинске, в которой ранее отбывал наказание Фомичев.

Андрей Иванов