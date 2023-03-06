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В Ярославле запустили подсветку опоры ЛЭП в виде медведя

В Ярославле заработала подсветка опоры ЛЭП в виде медведя с секирой. Церемония открытия прошла с участием губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Фото: Ъ-Ярославль

Фото: Ъ-Ярославль

Опора ЛЭП в виде медведя размещается на пересечении Московского проспекта и улицы Кривова в Ярославле. Саму опору сделали в конце 2022 года, но подсветка работала всего несколько дней в тестовом режиме. Теперь ее запускают на постоянной основе.

«Это один из знаковых проектов, который будет формировать атмосферу города, атмосферу области. И это не только для туристов, это для ярославцев делается»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Стилизованную опору ЛЭП выполнили на средства ПАО «Россети». Как рассказали в компании, у подсветки предусмотрены три режима работы.

Андрей Иванов

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