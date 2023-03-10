Ярославский суд взыскал с предпринимателя компенсацию в пользу британского правообладателя Свинки Пеппы

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск иностранной компании Entertainment One Uk Limited, которая обладает интеллектуальными правами на героев мультсериала «Свинка Пеппа», и взыскал с индивидуального предпринимателя Марии Горбель 10 тыс. руб. Соответствующее решение суда размещено в электронной картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контрафактные игрушки "Свинка Пеппа" из прошлых исков британской компании

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Контрафактные игрушки "Свинка Пеппа" из прошлых исков британской компании

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

В решении уточняется, что компенсация в пользу иностранной компании взыскана за нарушение исключительных прав на изображение персонажа произведения «Свинка Пеппа» — «George Pig» (Поросенок Джордж). В определении суда уточняется, что рисунок использовался ИП на детской трикотажной кофте.

«Контрафактный товар: детскую трикотажную кофту уничтожить»,— говорится в решении суда.

Entertainment One Uk Limited регулярно взыскивает с российских предпринимателей компенсации за изображение героев Свинки Пеппы. Иски подавались в отношении самарских, челябинских и краснодарских предпринимателей.

Алла Чижова