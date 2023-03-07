Зампред правительства назвал поставщиков новых автобусов для Ярославля

Поставки новых автобусов в Ярославль будут осуществляться с трех предприятий, и поставщики техники дают гарантии, что она поступит в срок. Об этом на стриме в ЦУР Ярославской области заявил первый заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабина нового автобуса в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кабина нового автобуса в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ранее региональные власти подчеркивали, что с апреля-мая на линию в Ярославле будут выходить только автобусы не старше 1 года. Всего речь идет о поставке 600 новых автобусов разного класса вместимости. В ярославском правительстве говорят о том, что такой большой объем машин в регион действительно поступит.

«Форс-мажоры могут быть связаны с поставками автобусов. Мы знаем, что у некоторых производителей сегодня есть сложности с поставкой комплектующих. Все же живем в одних и тех же условиях. Это возможно, но на текущий момент мы напрямую общаемся с производителями автобусов и перепроверяем информацию перевозчиков, действительно ли он делают, поставят ли они в срок. И они отвечают, что все будет хорошо»,— заявил Максим Авдеев.

Господин Авдеев назвал трех производителей, автобусы которых ждут в Ярославле — это Ликинский автобусный завод, Минский автозавод и производитель «Волгабас». Также первый зампред правительства ответил на вопрос, хватит ли у новых перевозчиков водителей для работы.

«Вопрос с водителями достаточно острый. Мы помним ситуацию лета 2021 года, когда переход привел к резкому сокращению выхода автобусов на линию в течение нескольких недель по причине именно отсутствия водителей. Мы этот вопрос понимаем для себя и сейчас целевым образом работаем с каждым перевозчиком, которые выиграли контракты, чтобы быть гарантированно уверенными в наличии у них водителей. По всем перевозчикам нам понятно, как будет обеспечен водительский состав»,— отметил Максим Авдеев.

Андрей Иванов