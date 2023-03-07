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В Ярославле хотят объединить «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс»

Мэр Ярославля Артем Молчанов объявил о возможном присоединении АО «ПАТП-1» к АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ). Комментарий градоначальника распространила пресс-служба мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», глава города утром 7 марта заявил об утверждении плана недопущения банкротства «ПАТП-1». Частью данного плана господин Молчанов видит объединение двух транспортных предприятий, находящихся в собственности города.

«Одно из основных мероприятий плана — это присоединение "ПАТП-1" к действующему "ЯрГЭТ". Это тоже городское предприятие, которое продолжит работать. И я неоднократно говорил о том, что троллейбусные перевозки в нашем городе сохраняются и будут развиваться. И мы, соответственно, будем иметь не два, а одно городское транспортное предприятие. Это позволит в процессе реорганизации спокойно разбираться с кредиторской нагрузкой, с кредиторами. И, соответственно, сохранять общую инфраструктуру городского пассажирского транспорта»,— сказал Артем Молчанов.

Сейчас «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс» существуют как два разных юридических лица, но при этом «ПАТП-1» выступает управляющей организацией на АО «ЯрГЭТ». Данный формат был введен в августе 2020 года и объяснялся тогдашним руководством мэрии более стабильной финансовой ситуацией на автобусном предприятии. Теперь ситуация прямо противоположная. Мэр Артем Молчанов анонсировал финансовый аудит на «ПАТП-1».

«Это касается сокращения кредиторской нагрузки на предприятие. Это аудит, оценка имущественной базы и кредиторской задолженности. Это так называемая юридическая очистка предприятия от той нагрузки, которая сложилась за последнее время»,— заявил Артем Молчанов.

Также предприятие может принять участие в конкурсах на пригородные перевозки. При этом водителей «ПАТП-1» по-прежнему ждут у нового перевозчика «Транспорт Ярославии», а глава города не исключил, что сотрудники «ПАТП-1» смогут с автобусов пересесть за руль троллейбусов «Яргорэлектротранса».

Андрей Иванов

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