«Маяк» подал сигнал бедствия

Управляющий директор тутаевского деревообрабатывающего предприятия «Маяк» Юрий Грибанов заявил о попытке «захвата» предприятия, работающего, в том числе, по гособоронзаказу. Новый гендиректор компании-арендодателя ООО «ТСМ» Максим Осипов считает, что захвата не было: «Маяк» не покинул помещение вовремя и использует работу по госзаказу как способ давления. В конфликте вынуждены были разбираться представители областного правительства и районной администрации, а также полиции и прокуратуры. Стороны смогли договориться о продолжении деятельности «Маяка», но точка в споре пока не поставлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча сотрудников "Маяка" с представителями администрации района и сотрудниками полиции во время вынужденного простоя

Фото: администрация Тутаевского района Встреча сотрудников "Маяка" с представителями администрации района и сотрудниками полиции во время вынужденного простоя

Фото: администрация Тутаевского района

27 февраля управляющий директор расположенного в Тутаеве Ярославской области деревообрабатывающего предприятия ООО «Маяк» Юрий Грибанов заявил о рейдерском захвате завода. Он пояснил, что на территорию предприятия в вечернее время зашли около 15 человек, предоставили документы о расторжении договора аренды и отстранили охрану.

«С 21 февраля нас не пускают на работу. По моим данным, взломали двери в кабинетах сотрудников предприятия и складских помещениях. На территорию не запускают никого»,— рассказал управляющий «Ъ-Ярославль» в начале конфликта.

Работа завода была остановлена. По словам господина Грибанова, предприятие несло убытки в размере 500 тыс. руб. за каждый день простоя. Предприятие работает по гособоронзаказу, всего у завода около 10 таких контрактов, в том числе на производство ящиков для снарядов. Как заявил Юрий Грибанов, действия, «представляющие угрозу невыполнения гособоронзаказа — это прерогатива компетентных государственных органов». «Заявление написали в прокуратуру, УМВД, СК, главе СК Бастрыкину, губернатору»,— добавил управляющий.

Конфликт начался после смены собственника компании-арендодателя. Согласно договору, который управляющий «Маяка» предоставил «Ъ-Ярославль», арендодателем является ООО «ТСМ» («Тара и стройматериалы»). Договор был заключен 1 апреля 2022 года и действителен на протяжении 11 месяцев с автоматической пролонгацией без уведомления на такой же срок, «если ни одна из сторон не заявила в письменном виде об отказе от пролонгации». По словам господина Грибанова, действие договора заканчивалось 28 февраля 2023 года. По данным картотеки «Ъ», владельцем ООО «ТСМ» с 17 февраля является ООО «РК-Консалт». По словам нового гендиректора «ТСМ» Максима Осипова, уведомление о расторжении договора своевременно отправлялось.

«Никакого рейдерского захвата не было, просто с человеком не можем прийти к соглашению по размеру арендной платы. Уведомление о расторжении договора аренды получено арендатором в ноябре прошлого года. Арендатор должен был освободить помещения не позднее 17 февраля этого года. Тем не менее, арендатор продолжил фактически занимать производственные помещения»,— прокомментировал гендиректор «ТСМ» Максим Осипов.

Юрий Грибанов отрицает, что уведомление о расторжении договора аренды ему вручалось. По его словам, он увидел документ лишь 2 марта.

Согласно договору аренды, «Маяк» платил «ТСМ» 300 тыс. руб. в месяц. Максим Осипов считает, что эта цена значительно ниже рыночной. В аренде у «Маяка» находились здания лесопильно-тарного цеха, склада и ряд других площадью более 3 тыс. кв. м., а также другое имущество. Гендиректор «ТСМ» считает, что гособоронзаказ используется как фактор давления на собственника.

«Ссылаясь на выполнение им гособоронзаказа, Грибанов задействовал административный ресурс, пытаясь заставить меня снизить величину арендной платы за производственный комплекс. Грибанов на регулярной основе вызывал сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ, используя этот прием как аргумент при переговорах о величине арендной платы и блокируя работу моего предприятия, не позволяя мне ни запустить собственное производство по плану, ни сдать простаивающие площади новому арендатору»,— рассказал Максим Осипов.

На место событий, выезжали представители районной администрации и правительства Ярославской области. «Мы предложили сторонам встретиться и переговорить. Директор завода написал заявления в полицию и прокуратуру в связи с вскрытием помещений и хищением имущества»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в администрации Тутаевского района.

В администрации рассказали, что обеспокоены судьбой около 60 сотрудников предприятия, которое хорошо зарекомендовало себя.

В итоге стороны все-таки сели за стол переговоров. 3 марта «ТСМ» и «Маяк» достигли соглашения, позволившего 4 марта возобновить производственные работы, сообщил «Ъ-Ярославль» господин Грибанов. Также заводу разрешили делать отгрузку продукции, что требуется по гособоронзаказу. Эту информацию подтвердил и арендодатель. По условиям аренды соглашения еще не достигнуты.

«Если бы не гособоронзаказ Грибанова в столь непростое для страны время, то я бы и не стал идти навстречу такому арендатору и подписывать с ним новый договор аренды ни за какие деньги. Учитывая обстановку в стране и личности заказчиков по гособоронзаказу, я был вынужден согласиться подписать с ним новый договор аренды, но уже по другой цене. В настоящее время идут переговоры по стоимости аренды, все технические и юридические формальности уже согласованы специалистами с обеих сторон, не достигнуто соглашение только по цене»,— сообщил господин Осипов.

По словам гендиректора компании-арендодателя, он предложил арендатору цену значительно ниже рынка. Юрий Грибанов говорит о том, что она значительно выше, чем была раньше. Правоохранительные органы пока ведут проверки по заявлениям представителей «Маяка».

Алла Чижова