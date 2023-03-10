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Бывший главврач больницы в Ярославле назначен в Гаврилов-Ям

ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская центральная районная больница» возглавит Владимир Баунов. Информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

Гаврилов-Ямская ЦРБ

Гаврилов-Ямская ЦРБ

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Гаврилов-Ямская ЦРБ

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

До февраля 2023 года Владимир Баунов более четырех лет руководил больницей №3 в Заволжском районе Ярославля, но уступил свои пост Александру Корнилову. Теперь господин Баунов возглавит «Гаврилов-Ямскую ЦРБ». Это медицинское учреждение последние годы достаточно часто меняет главных врачей.

До осени 2021 года исполняющей обязанности главного врача была Оксана Пиклун, с этой должности назначенная руководить областным депздравом. В апреле 2022 года больницу возглавил Игорь Виноградов, перебравшийся в Гаврилов-Ям с должности главного врача больницы имени Соловьева. По данным ЕГРЮЛ, с 10 января 2023 года лечебным учреждением в статусе исполняющей обязанности руководит Надежда Зеленова. В марте ЦРБ возглавит Владимир Баунов. В департаменте здравоохранения Ярославской области данное назначение подтвердили.

Андрей Иванов

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