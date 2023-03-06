В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности чиновников

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за сноса деревянного здания бывшего дома народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о сносе здания. Как рассказывал «Ъ-Ярославль» дом Шишова 1895 года постройки был снесен собственником в феврале 2023 года. Здание не являлось объектом культурного наследия, хотя могло им быть. Как установила проверка прокуратуры, бывший дом народного творчества перешел в частные руки в 2013 году.

«Деревянное здание представляет архитектурную, градостроительную и историческую ценность как уникальный пример сохранившегося деревянного городского купеческого дома XIX –XX веков, является элементом исчезающего наследия деревянной школы зодчества. Должностные лица администрации городского округа Рыбинск, обладая как минимум с 2013 года достоверными сведениями о наличии у здания признаков объекта культурного наследия и понимая, что такой статус зданию не присвоен, длительное время должным образом не выполняли обязанности по принятию мер к сохранению объекта культурного наследия»,— отметили в прокуратуре.

По мнению прокуратуры дом на улице Чкалова,13 мог быть признан вновь выявленным объектом культурного наследия, однако, местные власти не провели работу в этом направлении, более того, организовали дополнительные административные барьеры для собственников подобных зданий в Рыбинске.

«По результатам проверки Рыбинской городской прокуратурой вынесено постановление о направлении материала проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По итогам его рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Оценка действиям должностных лиц будет дана в рамках расследования уголовного дела»,— добавили в прокуратуре.

Андрей Иванов