Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В мэрии Ярославля ликвидируют управление городского транспорта

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля ликвидируется управление городского пассажирского транспорта, сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии.

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Управление работает до 31.03.2023, с 01.04.2023 все должности управления сокращены в рамках изменения структуры и штатной численности департамента городского хозяйства с учетом перераспределения полномочий по транспортному обслуживанию на региональный уровень»,— рассказали в мэрии.

В мэрии уточнили, что сотрудники управления переходят на работу в региональные структуры. По данным источника «Ъ-Ярославль», они будут трудоустроены в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский станет начальником отдела организации движения в новой областной структуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полномочия по транспорту в Ярославле и Ярославском районе были перераспределены на уровень региона. Решение об этом приняла областная дума летом 2022 года.

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...