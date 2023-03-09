В мэрии Ярославля ликвидируют управление городского транспорта

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля ликвидируется управление городского пассажирского транспорта, сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Управление работает до 31.03.2023, с 01.04.2023 все должности управления сокращены в рамках изменения структуры и штатной численности департамента городского хозяйства с учетом перераспределения полномочий по транспортному обслуживанию на региональный уровень»,— рассказали в мэрии.

В мэрии уточнили, что сотрудники управления переходят на работу в региональные структуры. По данным источника «Ъ-Ярославль», они будут трудоустроены в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский станет начальником отдела организации движения в новой областной структуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полномочия по транспорту в Ярославле и Ярославском районе были перераспределены на уровень региона. Решение об этом приняла областная дума летом 2022 года.

Антон Голицын