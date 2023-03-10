«Слишком дородная дама на не менее объемном пеньке»

Градостроительный совет Ярославля 10 марта рассмотрел предложение Союза архитекторов России установить в городе памятник императрице Екатерине II. Автором скульптуры является президент Академии художеств Зураб Церетели. Поставить памятник предлагается на улице Андропова, которая до революции называлась Екатерининской. Члены градостроительного совета в целом не против увековечить императрицу, но предложили автору уменьшить размеры монумента. Поддержал проект и мэр Ярославля Артем Молчанов, назвав его «ответом на события в Одессе».

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Союз архитекторов России предложил установить в Ярославле памятник императрице Екатерине II авторства Зураба Церетели. Заявка поступила в градостроительный совет при мэрии города. Монумент предполагается поставить на улице Революционной в створе улицы Андропова, которая до революции называлась Екатерининской.

«Установка памятника восстановила бы незаслуженно забытый и важный для города исторический этап. Екатерина II и назначенный ею губернатор Алексей Мельгунов перестроили город в соответствии с регулярным планом»,— отмечается в предложении Союза архитекторов.

Общая высота монумента —7,7 м, ширина - 4,5 м. При этом сама скульптура императрицы высотой 3,8 м стоит на постаменте такой же высоты. Стоимость установки памятника неизвестна, автор указывает, что объект будет изготовлен на внебюджетные средства. Предложение союза архитекторов 10 марта было вынесено на градостроительный совет Ярославля. Его члены сразу вспомнили, что это уже не первая попытка увековечивания Екатерины в центре города.

В 2007 году бизнес-сообщество Ярославля уже предлагало поставить памятник императрице, сидящей на троне. Как рассказывает председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин, «тогда рассматривался вариант за счет внебюджетных средств, за счет мецената. Была даже разработана проектная документация». Установку памятника планировали к 1000-летию Ярославля в 2010 году, но реализован он не был.

Господин Калинин и сейчас поддерживает проект. По мнению председателя муниципалитета, городу не хватает арт-объектов для туристов, «возле которых хочется сфотографироваться».

«Если появится такой объект, он не испортит, а только украсит центр города. Благодаря Екатерине II, мы сохранили свой генеральный план. Всего два города под защитой ЮНЕСКО — это Санкт-Петербург и Ярославль»,— заявил Сергей Калинин.

Члены градостроительного совета не возражали против памятника императрице как такового. Более того, предложили добавить к ней и губернатора Алексея Мельгунова, воплощавшего регулярный план города. Не устроили архитекторов только гигантские размеры Екатерины.

«Небольшие совсем аллеи, и если подходишь к памятнику, то куда-то под юбки смотришь Екатерине. Хочется подойти и разглядеть что-то, а подходишь и видишь только постамент. Памятник выбивается из пропорций совсем»,— считает председатель регионального отделения Союза архитекторов Наталья Вяткина.

Архитектор Павел Гребенщиков предложил уменьшить размеры памятника примерно на треть, поддержав при этом место его размещения. Бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович считает возможным вернуться к «сидячему» варианту монумента. Нынешний ему не нравится.

«Слишком дородная дама на не менее объемном пеньке. На этом месте лучше было бы изобразить ее сидящей на троне, приподняв трон на метр-полтора»,— заявил Аркадий Бобович.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поддержал идею памятника, связав его установку с уничтожением аналогичного монумента в Одессе.

«Сегодня есть много исторических пересечений, важных не только для нашего города, но и для страны в целом. Памятник Екатерине был снесен в Одессе, и это, можно сказать, пощечина нашей общей истории нашего великого государства. В городе, который имеет связь с Екатериной II, в ответ на эти события, стоит возобновить историю»,— заявил Артем Молчанов.

В итоге градостроительный совет поддержал идею памятника и место его размещения, предложив Зурабу Церетели «учесть критику относительно пропорций».

Андрей Иванов