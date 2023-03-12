Власти Украине планируют увеличить военные расходы на $13,6 млрд

В бюджет Украины на 2023 год будут включены дополнительные 500 млрд гривен ($13,61 млрд) в рамках военных расходов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, это крупнейшее увеличение бюджета Украины.

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 + млрд гривен»,— написал депутат в Telegram.

В бюджете Украины на этот год на расходы заложено 2,6 трлн гривен, из них на безопасность и оборону — 1,141 трлн гривен, или 43% всех расходов и 18,2% ВВП. В 2022 году для Минобороны было предусмотрено 133,5 млрд гривен, в этом году — 857,9 млрд гривен.

Кроме того, в украинском бюджете на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Как сообщал Ярослав Железняк ранее, за январь и февраль 2023 года международные партнеры выделили Украине $6,3 млрд в качестве бюджетной помощи.

По данным Минфина Украины, в этом году бюджету ежемесячно требуется $3 млрд финансовой помощи от партнеров. В 2022 году для покрытия дефицита бюджета Украина нуждалась в $5 млрд ежемесячной помощи.

Анастасия Ларина