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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 381-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 11 марта

Владимир Зеленский поручил изучить петицию с предложением переименовать Россию в Московию, что Мария Захарова назвала очередной попыткой Украины превратиться в «анти-Россию». Также украинский президент ввел санкции против российских букмекерских контор и «Спортлото». Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:16. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что предложение премьер-министра страны Санны Марин о передаче Украине списанных истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось. Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что госпожа Марин не обсуждала этот вопрос ни с ним, ни с командующим Оборонительными силами генералом Тимо Кивиненом.

11:16. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поручение украинского президента Владимира Зеленского изучить вопрос о переименовании России в Московию — это свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

11:15. Товарооборот России и Индии за неполный 2022–2023 финансовый год достиг $39,8 млрд — это рекордный показатель, который позволил России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Данные Министерства торговли и промышленности Индии проанализировало агентство «РИА Новости».

11:15. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили введенные Западом санкции против России. Чиновник американской администрации заявил, что Тбилиси не должен позволять обходить ограничения.

11:15. Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, среди спонсоров, к которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

11:15. ОАЭ направили в Польшу самолет с гуманитарной помощью для Украины. Вес груза составляет 14 тонн. В него вошли одеяла, предметы личной гигиены и светодиодные лампы, «чтобы помочь украинскому народу пережить суровые зимние условия», передает агентство WAM.

11:14. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. Они обсудили санкции против России, а также проблемы с американским законом о снижении инфляции. Госпожа фон дер Ляйен поблагодарила господина Байдена за помощь в снижении зависимости от российских энергоресурсов.

11:13. Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о новых антироссийских санкциях. Они затрагивают российского оператора государственных лотерей «Спортлото», а также ряд букмекерских контор.

11:13. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»). Он поручил изучить вопрос премьеру Денису Шмыгалю.

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Поврежденный танк на обочине в Мариуполе

Поврежденный танк на обочине в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следы от самолетов в небе над Донецком

Следы от самолетов в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перевернутый автомобиль в Волновахе

Перевернутый автомобиль в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета России работает у здания Донецкого музыкального колледжа, попавшего под обстрел

Сотрудник Следственного комитета России работает у здания Донецкого музыкального колледжа, попавшего под обстрел

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ДНР стоит в воронке, образованной после падания снаряда

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ДНР стоит в воронке, образованной после падания снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители переходят дорогу в Волновахе

Местные жители переходят дорогу в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина примеряет куртку в магазине спецодежды «Спецконтора»

Мужчина примеряет куртку в магазине спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Товары магазина спецодежды «Спецконтора»

Товары магазина спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Угольные шахты Донбасса

Угольные шахты Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовые поезда на одной из железнодорожных станций ДНР

Грузовые поезда на одной из железнодорожных станций ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские самолеты Су-25 в небе над Донецком

Российские самолеты Су-25 в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Донецка убирает осколки стекла из оконной рамы после обстрела города

Житель Донецка убирает осколки стекла из оконной рамы после обстрела города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети моют лобовое стекло автомобиля в Амвросиевке

Дети моют лобовое стекло автомобиля в Амвросиевке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина на костылях возле пункта обмена валют в Донецке

Мужчина на костылях возле пункта обмена валют в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Строительные работы в ДНР

Строительные работы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на марьинском направлении в ДНР

Танкисты Южного военного округа на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий разливает чай

Военнослужащий разливает чай

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг на балконе жилого дома после обстрела Донецка

Российский флаг на балконе жилого дома после обстрела Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина идет мимо торговых рядов донецкого рынка

Мужчина идет мимо торговых рядов донецкого рынка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина с перевязанной ногой в полевом госпитале

Мужчина с перевязанной ногой в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкист Южного военного округа топит буржуйку

Танкист Южного военного округа топит буржуйку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня

Военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пенсионерка возле разрушенного дома в Мариуполе

Пенсионерка возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники СВО на концерте фронтовой бригады ЮВО «Рубиновая звезда»

Участники СВО на концерте фронтовой бригады ЮВО «Рубиновая звезда»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя в ожидании общественного транспорта

Жители Мариуполя в ожидании общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дорожные рабочие кладут асфальт в Мариуполе

Дорожные рабочие кладут асфальт в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие на крыше поврежденного здания в Мариуполе

Рабочие на крыше поврежденного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экскаватор разбирает завалы возле разрушенного дома в Мариуполе

Экскаватор разбирает завалы возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор»

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий у пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Военнослужащий у пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Звезды на борту зенитно-ракетного комплекса

Звезды на борту зенитно-ракетного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная военная техника на мосту в Мариуполе

Поврежденная военная техника на мосту в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь»

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Легковушка стоит у бетонных противотанковых заграждений

Легковушка стоит у бетонных противотанковых заграждений

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные в полевом госпитале ДНР

Военные в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины поздравляют работниц медотряда особого назначения ЮВО с Международным женским днем

Мужчины поздравляют работниц медотряда особого назначения ЮВО с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Письма участникам спецоперации на стене полевого госпиталя в ДНР

Письма участникам спецоперации на стене полевого госпиталя в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Памятник сталевару на дороге при въезде в Мариуполь

Памятник сталевару на дороге при въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Поврежденный танк на обочине в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следы от самолетов в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перевернутый автомобиль в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета России работает у здания Донецкого музыкального колледжа, попавшего под обстрел

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации ДНР стоит в воронке, образованной после падания снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители переходят дорогу в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина примеряет куртку в магазине спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Товары магазина спецодежды «Спецконтора»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Угольные шахты Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовые поезда на одной из железнодорожных станций ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские самолеты Су-25 в небе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Донецка убирает осколки стекла из оконной рамы после обстрела города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети моют лобовое стекло автомобиля в Амвросиевке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина на костылях возле пункта обмена валют в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Строительные работы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий разливает чай

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг на балконе жилого дома после обстрела Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина идет мимо торговых рядов донецкого рынка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина с перевязанной ногой в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкист Южного военного округа топит буржуйку

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пенсионерка возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники СВО на концерте фронтовой бригады ЮВО «Рубиновая звезда»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя в ожидании общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дорожные рабочие кладут асфальт в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие на крыше поврежденного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экскаватор разбирает завалы возле разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий у пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Звезды на борту зенитно-ракетного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденная военная техника на мосту в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Легковушка стоит у бетонных противотанковых заграждений

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины поздравляют работниц медотряда особого назначения ЮВО с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Письма участникам спецоперации на стене полевого госпиталя в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Памятник сталевару на дороге при въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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