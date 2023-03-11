Что происходит после ввода войск России на Украину. День 381-й

Владимир Зеленский поручил изучить петицию с предложением переименовать Россию в Московию, что Мария Захарова назвала очередной попыткой Украины превратиться в «анти-Россию». Также украинский президент ввел санкции против российских букмекерских контор и «Спортлото». Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:16. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что предложение премьер-министра страны Санны Марин о передаче Украине списанных истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось. Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что госпожа Марин не обсуждала этот вопрос ни с ним, ни с командующим Оборонительными силами генералом Тимо Кивиненом.

11:16. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поручение украинского президента Владимира Зеленского изучить вопрос о переименовании России в Московию — это свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

11:15. Товарооборот России и Индии за неполный 2022–2023 финансовый год достиг $39,8 млрд — это рекордный показатель, который позволил России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Данные Министерства торговли и промышленности Индии проанализировало агентство «РИА Новости».

11:15. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили введенные Западом санкции против России. Чиновник американской администрации заявил, что Тбилиси не должен позволять обходить ограничения.

11:15. Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, среди спонсоров, к которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

11:15. ОАЭ направили в Польшу самолет с гуманитарной помощью для Украины. Вес груза составляет 14 тонн. В него вошли одеяла, предметы личной гигиены и светодиодные лампы, «чтобы помочь украинскому народу пережить суровые зимние условия», передает агентство WAM.

11:14. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. Они обсудили санкции против России, а также проблемы с американским законом о снижении инфляции. Госпожа фон дер Ляйен поблагодарила господина Байдена за помощь в снижении зависимости от российских энергоресурсов.

11:13. Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о новых антироссийских санкциях. Они затрагивают российского оператора государственных лотерей «Спортлото», а также ряд букмекерских контор.

11:13. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»). Он поручил изучить вопрос премьеру Денису Шмыгалю.