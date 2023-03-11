Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

В 2023 году у въезжающих в Россию туристов появится возможность оформить электронную визу, а также получить платежный инструмент «Карта туриста», сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаравицкая.

По словам госпожи Шаравицкой, у ведомства есть понимание, что электронные визы заработают в текущем году. Кроме того, чтобы решить для иностранных туристов проблему ухода из России платежных инструментов Mastercard и Visa, в РФ скоро заработает так называемая «Карта туриста».

«В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом»,— сказала госпожа Шаравицкая, выступая на Пятом конгрессе турагентств Российского союза туриндустрии (цитата по «Интерфаксу»).

Она также сообщила, что министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая. Турпоток из этих стран, по ее мнению, позволит реализоваться отложенному спросу на Россию.

В июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым у граждан 52 стран, включая государства Евросоюза, с 1 января 2021 года должна была появиться возможность оформить электронную визу для въезда в Россию. Согласно документу, электронная виза действует 60 суток, оформляется за четыре дня и позволяет въезжать с гостевым, туристическим и деловым визитом. В январе 2021 года правительство отложило оформление электронных виз из-за пандемии.

9 сентября 2022 года бывшая тогда главой Ростуризма Зарина Догузова заявила, что предложит министру иностранных дел Сергею Лаврову перезапустить электронные визы. 19 сентября МИД сообщил о планах запустить ресурс для оформления электронных виз. Создать «Карту туриста» Минэкономики предложило в декабре прошлого года.

По данным пограничной службы ФСБ, в 2022 году Россию с туристическим визитом посетили 200,1 тыс. иностранных граждан, что почти в 1,5 раза меньше, чем в 2021 году (288,3 тыс.). Относительно «допандемийного» 2019 года иностранный турпоток в Россию сократился в 25,5 раза. Тогда в страну въехали около 5 млн туристов.

Эрдни Кагалтынов