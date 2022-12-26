Минэкономики предложило создать «карту туриста» для иностранцев

Для повышения доступности путешествий по России планируется перезапустить электронную визу, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Он также рассказал об идее создать «карту туриста» для иностранцев для безналичного расчета.

Господин Решетников обнародовал свои предложения на встрече с представителями туристической индустрии. «У нас здесь есть ряд вопросов стратегических — перезапуск электронной визы, несмотря на все вопросы, связанные с безопасностью, их актуальность и остроту, мы будем инициировать диалог с правоохранительными органами на тему того, чтобы поискать какие-то варианты»,— сообщил министр (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Ъ», за счет программ господдержки, сниженных тарифов на размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, роста популярности экскурсионных маршрутов и снижения конкуренции со стороны зарубежных направлений сегменту организованных туров внутри страны удалось нарастить продажи на 10–20%. По прогнозам Economist Intelligence Unit, в 2023 году мировой рынок туризма вырастет на 30%.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Будь как дома, путник».