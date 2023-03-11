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Коммерсантъ FM
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«Авито»: за год спрос на студии в Москве вырос на 65%

Спрос на покупку квартир во вторичном жилом фонде Москвы вырос на 23,9% в феврале относительно аналогичного показателя 2022 года. Более всего вырос спрос на студии — ими стали интересоваться на 65% больше москвичей. Об этом свидетельствуют данные платформы «Авито Недвижимость».

По данным «Авито Недвижимости», в феврале также вырос спрос на «трешки» и многокомнатные квартиры — на 34,7% и 32,8% соответственно, на «однушки» и «двушки» — на 13,9% и 17,6% соответственно. Спрос на квартиры свободной планировки увеличился на 10,8%.

Объем предложения на московском рынке вторичной недвижимости в феврале вырос на 3,3% по сравнению с январем. При этом по сравнению с февралем 2022 года объем увеличился на 34,8%.

«Продавцы, как и в конце 2022 года, готовы предоставлять скидки в среднем 5–10% от заявленной цены. В некоторых случаях — больше. Мы видим на платформе, что собственники, которые изначально выставляли объекты по завышенным ценам или даже по рыночным, после более продолжительного срока размещения объявления начинают снижать цену. А сроки экспозиции сейчас увеличиваются. Поэтому на рынке можно найти жилье и по более выгодной цене, и с более качественными характеристиками»,— объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин.

Анастасия Ларина

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