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Коммерсантъ FM
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NASA: астероид может врезаться в Землю в День святого Валентина в 2046 году

Астероид 2023 DW диаметром 49,3 м имеет небольшой шанс столкновения с Землей через 23 года — 14 февраля 2046 года. Об этом свидетельствуют данные NASA. Сейчас предполагается, что астероид пролетит от Земли на расстоянии 1,8 млн км, однако из-за погрешности вычислений существует вероятность столкновения. Учитывая размеры астероида, его предполагаемый удар о Землю не приведет к вымиранию жизни, однако потребуется эвакуация людей со значительной территории.

Ученые все еще вычисляют траекторию движения космического объекта, и данные могут измениться. В настоящее время это единственный замеченный астероид, у которого есть шанс столкнуться с Землей. NASA оценивает вероятность этого события как 1 к 560, а Европейское космическое агентство — как 1 к 625. Астероид 2023 DW движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 25 км/с, а от Земли он сейчас находится на расстоянии 18 млн км. В будущем предполагаются десять опасных сближений астероида с Землей в период с 2046 по 2054 год. На случай возможного столкновения у NASA есть программа ударных зондов, которые могут изменить траекторию движения астероида.

Евгений Федуненко

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