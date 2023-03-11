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Коммерсантъ FM
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В Microsoft Word появилась возможность вставлять текст без форматирования сочетанием клавиш

Американская корпорация Microsoft добавила в текстовый редактор Word новую функцию, благодаря которой можно вставлять текст в документ без форматирования. Для этого требуется зажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + V для компьютеров на операционной системе Windows или Cmd + Shift + V — для Mac.

В настоящее время функция появилась только для некоторых пользователей бета-версии офисного пакета, однако в ближайшее время станет доступна всем пользователям. Вставка текста без форматирования с таким же сочетанием клавиш уже появилась в некоторых онлайн-редакторах, например в Microsoft Teams, онлайн-версии Word, а также в Google и Gmail. Также Microsoft добавила в облачный сервис Microsoft 365 инструмент Accessibility Assistant для помощи людям с ограниченными возможностями — это позволит, например, в Word регулировать уровень контраста между фоном и текстом.

Евгений Федуненко

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